7 ноября кинокомпании «Атмосфера кино» и Arna Media выпустят в российский прокат комедию «Отец года». В главных ролях снялись Мила Кунис («Секс по дружбе»), Энди Макдауэлл («День сурка») и Майкл Китон («Битлджус»).

Главный герой Энди, который не привык проводить время с семьей, оказывается вынужден в одиночку приглядывать за двумя детьми, пока его молодая жена лечится в рехабе. Такая перспектива ему не кажется заманчивой, тем более, когда его бизнесу грозит крах: его галерею вот-вот закроют, так как картины никто не покупает. На помощь Энди призывает дочь от первого брака, надеясь, что хотя бы она справится с детьми, но она сама скоро родит. Тогда Энди приходится взять себя в руки и стать тем отцом, в котором нуждаются его родные.

Режиссером фильма выступила Холли Мейерс-Шайер, снявшая до этого «В гостях у Элис» с Риз Узерспун. Родители Мейерс-Шайер — тоже режиссеры комедий. Ее мать Нэнси Майерс сняла такие картины как «Ловушка для родителей» с маленькой Линдси Лохан, культовый ромком «Отпуск по обмену», «Стажер» с Энн Хэтэуэй и Робертом Де Ниро и многие другие. Чарльз Шайер — также прославился как режиссер ромкомов, сняв «Красавчика Алфи» и «Отец невесты».