Ювелир, стилист и блогер Гоша Карцев стал гостем нового выпуска программы RTVI «Не с той ноги». Он рассказал Дмитрию Игнатову о своем отношении к замедлению YouTube и присутствии в VK, поиске идей среди зрительских комментариев, высокой стоимости хороших подделок и любви к альтернативной музыке начала 2000-х.

О начале дня

Не так давно в моей жизни появился спорт. Мое классическое утро: просыпаюсь, выпиваю воду, принимаю БАДы и еду на тренировку — три раза в неделю. Либо просто проснулся, выпил БАДы, отжался и какой-то там день, что-то происходит… На самом деле всё довольно обычно, никакой рутины прямо «рутины» нет. Еще я всегда слушаю музыку.

О музыке

«Кассета» (рэпер Теймурхан Гасанов) — молодец. «Кассета» — стильный. «Кассета» — очень талантливый.

Все молодые рэперы меня устраивают. Просто, слава богу, что они есть. Собирают залы — ну, тоже хорошо.

[Мне нравятся] молодые девчонки-исполнительницы. Все — инди. Я очень люблю всякие инди-проекты.

Со многими делал какие-то совместные вещи… Мусе (инди-певице Мусе Тотибадзе) я простилизовал для имиджа в Грузии бутик один. С Тосей Чайкиной (певица и композитор Антонина Бадулина), с Мирель (Mirele, сольный проект вокалистки дрим-поп-группы «Мы» Евы Гурари).

Анику (Анна Онанова, соул и хип-хоп исполнительница) очень люблю… Ну и всяких Lovv66 (рэпер Иван Шабашов), «Мальбэк» (рэп-дуэт Романа Варнина и Александра Пьяных), Элджей (рэп-исполнитель Алексей Узенюк). <…>

Мы встретились с Poison Drop, поболтали с ними. Я им предложил сделать что-то большое, потому что мы часто пересекались на каких-то проектах. Это уже почти, по-моему, 14-й месяц, когда мы это делаем. <…>

Вся [моя] коллекция вдохновлена музыкой альтернативной конца 1990-х — начала 2000-х. Это было такое десятилетие, когда альтернатива правила в чартах и потом куда-то пропала. Я рос на этой музыке: Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach, System Of A Down… При этом под альтернативу еще подходит Björk, Moby, Radiohead, Red Hot Chili Peppers. Мне кажется, люди, которые ее слушали в юношестве, выросли и стали какими-то прикольными.

О ярлыке «стилист»

Я говорю людям, что я стилист и блогер, а теперь еще и ювелир. Но это просто для того, чтобы было понятнее. На самом деле, моя основная деятельность — это арт-директорство.

Я отвечаю за визуальный облик своих проектов, сам все продюсирую и создаю контент для YouTube и социальных сетей.

У меня — всё, весь контроль — от креатива, разработки. Все этапы — всё сам делаю. И, соответственно, отвечаю за образы гостей. <…> Мы прямо паримся над этим, над картинкой, всякие эксперименты делаем. И чтобы людям не рассказывать долго, что: «Вот здесь я отвечал за то, здесь я отвечал за то», — мне кажется, что «стилист» всем понятно.

Потому что в целом «стилист» в мире — это довольно широкое понятие, но нам обязательно нужно повесить ярлык. Я вот на себя такой повесил.

О поиске вдохновения

Это процесс мониторинга. Мы с командой просматриваем чарты сновидений, новых героев и сериалов, чтобы понять, кто пользуется популярностью. Это часть моей офисной работы.

Кроме того, у меня есть личный профиль, который я не показываю никому. Я подписан на все мировые модные и художественные сообщества, но ничего не публикую туда.

Я просто наблюдаю за происходящим. Информационный поток, который создают люди, на которых я подписан и с которыми дружу, порой мешает творчеству. Мне бы хотелось, чтобы думскроллинг (беспорядочный просмотр новостей) сопровождался вдохновением.

Я хотел бы узнавать что-то новое: например, слушать новую музыку, смотреть клипы, узнавать о новых артистах и показах. Для этого у меня есть отдельный профиль, где я слежу за мировым модным сообществом.

О замедлении YouTube

Я пользуюсь YouTube, показатели просмотров у меня упали, не буду скромничать. Но я всегда был и в VK. Я люблю VK, потому что он появился, когда я жил в Санкт-Петербурге, и эта сеть для меня как родная. Поэтому у меня нет проблем с этим.

Я смотрю шоу на Rutube, как ни странно. Я вообще за развитие внутри страны. Это даёт много отличных рабочих мест и возможностей.

Я вообще к этому на релаксе, т. е. у меня нету какой-то паники. У меня вот друзья: «Блин, что ты будешь делать?!». На что я им отвечаю: «Ребят, мы только что пережили вот всё вообще, что можно было, — ой, неужели вас это еще удивляет? Я на спокойном». Ну, то есть это как-то делается, зачем-то это делается.

Я понимаю, что просто я в себе очень уверен, и я не переживаю, что если завтра YouTube не станет, что со мной что-то произойдет.

О реакции на комментарии

Мы следим за тем, как люди реагируют на монтаж и звуковое оформление. Мы правда по этому поводу паримся. [Реагируем] на героев, которых я зову, на какие-то комментарии.

Иногда приходят крутые идеи у подписчиков, в комментариях. Когда мы выпустили один из хитовых форматов, я даже не думал про парфюм. Ребята предлагали, типа: «А что, если они не будут видеть флаконы? Без флаконов, например?» Мы такие: «О, хорошая идея! Давайте попробуем».

И в комментариях написали: «А попробуйте взять фейк не с рынка. А попробуйте сделать разливной фейк». И мы, например, целый ролик посвятили подделкам, которые на разлив в торговых центрах продаются.

Вот стоит флакон с ароматом «Chanel № 5», и люди переливают его себе. Мы, например, посвятили этому свой ролик.

Оригинальный флакон духов Chanel Chance, объёмом 35 миллилитров, стоил 13,5 тысяч рублей, а разливной аромат с рынка можно было приобрести всего за 4,5 тысячи.

О заданиях для ассистентов и требовательности

Моя задача — я прихожу домой… Фу, «домой»… На работу. Мы снимаем.

Например, мы давно хотим снять — это не выдуманное задание — хотим снять ролик «Модель или подделка» про часы. Но для этого нам нужны очень крутого качества фейковые Rolex. Потому что оригинальный, новый — я понимаю, где взять, а где взять фейковый — нет.

Никто же не понимает, что весь бюджет, за всё производство я плачу сам, из своего кармана, ИП Карцев Георгий Викторович. Закупка Rolex — это очень большая позиция, хорошая подделка стоит дорого.

То есть, например, мы снимали ролик про сумки. Какой-нибудь хороший фейк стоит очень дорого, он может стоить до 100 тысяч рублей. И мне всё это надо купить, а фейки я потом в магазин не могу вернуть, и это — бюджет ролика. То есть, он как бы сразу же улетает в стратосферу.

Это конкретный пример заданий, которые я выдаю. У меня этим занимался ассистент — он ездил по магазинам фейков и смотрел, насколько влияет цена подделки на ее качество. <…>

Очень многие люди думают, когда они приходят в индустрию, что они сейчас будут пить шампанское, ходить на презентации, есть, тусоваться.

Сегодня мне приходится вообще непросто. Пример — человек устраивается ко мне на работу. Я это сегодня прочитал: «Гошан, здравствуйте! Возьмите меня на работу к себе! У меня стиль хороший! Зайди в профиль». Там одна фотография, чтобы вы понимали, — одна!

Естественно, я вменяемый человек. Я понимаю, что 24/7 у меня ассистент не работает. Но иногда бывают какие-то ситуации, если у меня завтра съемка и мы понимаем, что мне привиделась черная роза, и она завтра реально важна. И если человек скажет: «Сейчас 19:00, я не отвечаю», — он пойдет в *** сразу же.

Я очень требователен к работе, именно поэтому у меня такое качество.