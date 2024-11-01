Парламент Турции намерен в ближайшее время рассмотреть законопроект против иностранного влияния, предусматривающий до семи лет лишения свободы за нарушения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на текст законопроекта.

Документ направлен на ограничение тех, кто работает против «безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов» под влиянием или по приказу иностранного государства или организации.

Bloomberg отмечает, что турецкий законопроект напоминает закон «об иноагентах» («О прозрачности иностранного влияния»), принятый в Грузии в этом году и вызвавший массовые протесты.

Документ разработан правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и одобрен комиссией по вопросам юстиции Великого национального собрания Турции, сообщает «Би-би-си». Поправки предлагают дополнить статью Уголовного кодекса страны, посвященную преступлениям против гостайны и шпионажа.

За преступления «против госбезопасности или внутренних и внешних политических интересов» Турции по указанию иностранного государства предлагается лишать свободы на срок от трех до семи лет. Если преступление совершено в военное время или «в процессе, который может поставить под угрозу военные действия», наказание может быть увеличено до 8-12 лет.

Законопроект «предусматривает более эффективную борьбу со шпионажем», заявил председатель парламентской комиссии по вопросам юстиции, депутат ПСР Джюнейт Юксель. В главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции считают, что законопроект об «иноагентах» подготовит почву для «гораздо более репрессивной среды».

«Это очень серьезный авторитарный закон. Определение преступления через расплывчатые формулировки открывает путь к наказанию всех оппонентов», — считает депутат партии Инан Акгюн Альп.

Международный Комитет защиты журналистов (CPJ) в конце октября призвал членов турецкого парламента проголосовать против законопроекта об «агентах иностранного влияния». Представитель CPJ в Турции Озгюр Огрет назвал эту инициативу «инструментом для демонизации и цензурирования независимых журналистов и исследователей, которые работают с иностранными партнерами или получают иностранное финансирование».