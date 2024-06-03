Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния») — документ вступил в силу, пишет ТАСС. Ранее президент страны Саломе Зурабишвили накладывала на этот закон вето, однако парламенту удалось его преодолеть.

«Сегодня я подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне», — сказал Папуашвили на брифинге (цитата по ТАСС).

Под действие закона «О прозрачности иностранного влияния» попадают СМИ и некоммерческие юридические лица, которые в 2023 году получили более 20% дохода из-за рубежа. В течение месяца они должны внести заявления о регистрации в отдельном реестре через Дом юстиции. В случае неисполнения этого требования им будет грозить штраф до 25 тыс. лари (до $9,4 тыс.).

Как принимали грузинский закон об иноагентах

В 2023 году аналогичный законопроект был отозван из-за массовых протестов. Однако 14 мая 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении. В этот раз рассмотрение законопроекта вновь сопровождалось масштабными протестами и драками депутатов в парламенте, несколько раз протестные акции перерастали в столкновения с силовиками. При разгоне протестующих спецназ применял слезоточивый газ и водометы.

18 мая Зурабишвили наложила вето на законопроект, заявив, что он «по своему духу является российским законом», который противоречит «европейским стандартам» и мешает Грузии «на европейском пути». Свое вето она называла «символическим» и была убеждена, что парламент его преодолеет.

«Это единственный инструмент, который у меня есть. Если я не воспользуюсь им, это будет совершенно неправильно воспринято обществом. Это показывает, что я принимаю во внимание протест», — пояснила она в разговоре с Le Tribune.

28 мая парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабашвили, которое она наложила на закон об иноагентах. За принятие документа проголосовали 84 депутата, против — 4. Накануне документ также поддержал комитет парламента по юридическим вопросам.

Помимо Зурабишвили, за аннуляцию закона выступал парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. Он утверждал, что норматив «ведет к стигматизации неправительственных организаций и свободных СМИ, а потому неприемлем».

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