Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента страны Саломе Зурабашвили, которое она наложила на закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»). Об этом 27 мая сообщается на сайте законодательного органа.

Заседание сопровождалось дебатами между правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозицией. Парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил, что закон об иноагентах «ведет к стигматизации неправительственных организаций и свободных СМИ, а потому неприемлем», передает «Интерфакс». Представитель Зурабишвили также назвал инициативу «единственным препятствием на пути к евроинтеграции».

Как сообщает телеканал Mtavari, глава комитета парламента по юридическим вопросам Анри Оханашвили после окончания заседания заявил, что Мсхиладзе «не хватило таланта и смелости» ответить на вопросы, которые были заданы комитетом, и подчеркнул, что «вето уже преодолено, соответственно, вопрос закрыт».

Теперь за окончательное преодоление вето должны проголосовать депутаты во время пленарного заседания, которое состоится во вторник, 28 мая. Издание NewsGeorgia пишет, что у правящей «Грузинской мечты» и поддерживающих ее партий будет достаточно голосов для этого решения.

Законопроект об иностранных агентах был принят парламентом Грузии в окончательном, третьем чтении в середине мая. Рассмотрение инициативы сопровождалось масштабными протестными акциями, которые перерастали в столкновения с силовиками.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», внесенный правящей партией «Грузинская мечта», предусматривает обязательную регистрацию в отдельном реестре некоммерческих организаций и СМИ, которые получают более 20% своих доходов из-за рубежа. Специальная маркировка для иноагентов не предусмотрена, но неисполнение закона влечет за собой штрафы.

Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах 18 мая. Она заявила, что инициатива не подлежит «никаким изменениям» и должна быть отменена, поскольку «по своему духу является российским законом» и противоречит грузинской Конституции и европейским стандартам. В то же время Зурабишвили признавала, что ее вето носит символический характер, отмечая, что парламентское большинство преодолеет его.

Власти США в ответ на грузинский закон об иноагентах объявили о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией и введении политики визовых ограничений в отношении страны.

«Любой, кто будет подрывать демократические процессы или институты в Грузии — в том числе перед выборами в октябре 2024 года, во время них и после них — может быть, согласно этой политике, лишен права на получение визы США и посещение Соединенных Штатов. Ближайшие родственники этих лиц тоже могут подпадать под эти ограничения», — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как писала газета Financial Times, несколько стран Евросоюза, в том числе Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция, выступают за введение санкций против Грузии из-за закона об иноагентах. В числе возможных мер издание указало приостановку безвизового режима с ЕС, который действует для грузинской стороны с 2017 года, и замораживание средств из фондов союза.

В Кремле неоднократно отвергали утверждения о том, что грузинский закон об иноагентах является «русским проектом».