Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция настаивают на введении санкций против Грузии из-за закона об иностранных агентах («О прозрачности иностранного влияния»). Ограничения в том числе включают приостановку безвизового режима с Евросоюзом, который действует для грузинской стороны с 2017 года, пишет Financial Times со ссылкой на два источника.

Помимо безвизового въезда в ЕС для граждан Грузии, среди возможных ограничений — точечные санкции и замораживание средств из фондов Евросоюза, утверждают источники FT. Чиновники, знакомые с этим вопросом, объясняют: страны прорабатывают «различные меры давления на грузинское правительство», которые могут быть рассмотрены на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе.

Как отмечает FT, некоторые страны опасаются, что приостановка безвизового режима может привести к «негативным последствиям», поскольку последние недели «десятки тысяч грузин, одетых во флаги ЕС, выходили на улицы в знак протеста против закона».

«Нужно быть осторожными, чтобы не задеть не тех людей», — сказал один из дипломатов Евросоюза.

О том, что приостановка безвизового режима будет «не только несправедливой, но и контрпродуктивной» санкцией заявила и исполнительный директор тбилисского НПО «Центр развития и демократии» Кетеван Чачава. Она считает, что санкции против правительственных чиновников оправданны, однако граждане Грузии — те, кто «меньше всего заслуживает наказания».

ЕС окончательно утвердил безвизовый режим для граждан Грузии с апреля 2017 года. В 2022-м году Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз, а в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в содружество.

Грузинский закон об иноагентах

Рассмотрение законопроекта об иностранных агентах в Грузии инициировала правящая партия — «Грузинская мечта». 14 мая парламент принял документ в третьем, окончательном чтении. 17 мая президент страны Саломе Зурабишвили, которая выступает против принятия этого закона, наложила на него вето. Свою позицию она объяснила тем, что закон по своей сути и духу является «российским» и представляет «препятствие на нашем европейском пути».

Кроме торго, грузинский лидер назвала законопроект об иноагентах «символом антиевропейского дрейфа правящей партии», а процедуру его рассмотрения — «авторитарной», поскольку «все оппозиционные депутаты были удалены один за другим без малейших дебатов».

При этом Зурабишвили признала, что ее вето «ничего не изменит», но при этом оно «очень важно» в связи с тем, что знаменует ее «несогласие с этим законом». «Это единственный инструмент, который у меня есть. Если я не воспользуюсь им, это будет совершенно неправильно воспринято обществом. Это показывает, что я принимаю во внимание протест», — пояснила она в разговоре с Le Tribune.