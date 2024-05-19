Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила в страну французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом она заявила в интервью Le Tribune.

Зурабишвили рассчитывает, что Макрон приедет в Грузию 26 мая, когда в стране отмечается День независимости. По ее словам, президент Франции обещал посетить страну «практически с момента [ее] избрания в 2018 году».

«Он должен сделать это до начала избирательной кампании в сентябре. <…> Я написала письмо президенту Макрону <…>. Было бы очень справедливо, если бы он приехал в это время», — сказала она.

Визит французского лидера поможет не только Грузии, но и всему Кавказу избавиться от «советского ига» и «российского влияния», уверена Зурабишвили. В то же время она выразила мнение, что регион не хочет вступать в конфронтацию с Россией.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя приглашение Макрона в Грузию, предположила, что «в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией». «Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», — написала она в своем телеграм-канале.

Президент Грузии против законопроекта об иноагентах

Зурабишвили пригласила Макрона в Грузию на фоне разногласий внутри страны из-за принятого парламентом законопроекта об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»). 17 мая президент наложила на него вето. Она заявила, что инициатива по своей сути и духу «является российским законом, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и, таким образом, представляет собой препятствие на нашем европейском пути».

В беседе с Le Tribune Зурабишвили добавила, что законопроект об иноагентах стал «символом антиевропейского дрейфа правящей партии».

«[Законопроект об иноагентах] направлен против гражданского общества, СМИ и неправительственных организаций, получающих иностранное финансирование, которые будут обязаны объявить себя агентами влияния, обслуживающими иностранные интересы», — заявила она.

Процедуру рассмотрения законопроекта в парламенте Зурабишвили сочла «авторитарной», поскольку «все оппозиционные депутаты были удалены один за другим без малейших дебатов». «Симптоматично, что принятие закона в третьем чтении длилось одну минуту и семь секунд», — сказала президент.

Чтобы преодолеть вето, Зурабишвили необходимо набрать 77 голосов депутатов. При этом в составе партии «Грузинская мечта», инициировавшей рассмотрение законопроекта, состоит 84 парламентария — все они 14 мая проголосовали за принятие законопроекта об иноагентах в рамках окончательного, третьего чтения.

Сама Зурабишвили признавала, что ее вето «ничего не изменит», но при этом оно «очень важно», поскольку знаменует ее «несогласие с этим законом».

«Накладывая вето, я в некотором роде являюсь голосом общества, говорящим «нет» этому закону. Это единственный инструмент, который у меня есть. Если я не воспользуюсь им, это будет совершенно неправильно воспринято обществом. Это показывает, что я принимаю во внимание протест», — пояснила она в разговоре с Le Tribune.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает регистрацию в отдельном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20% своих доходов из-за рубежа. В случае неисполнения этого требования таким организациям будет грозить штраф до 25 тыс. лари (до $9,4 тыс.). В 2023 году аналогичная инициатива была отозвана из-за массовых протестов. После возобновления рассмотрения законопроекта весной 2024 года в Грузии также прошли масштабные протестные демонстрации.

Власти США и ЕС утверждают, что принятый в Грузии законопроект об иноагентах противоречит европейским ценностям и отдаляет страну от евроинтеграции. Грузинская оппозиция называет инициативу «российской». В Кремле отвергли утверждения о том, что законопроект является «русским проектом».