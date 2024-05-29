Евросоюз (ЕС) выразил сожаление в связи с принятием в Грузии «закона об иноагентах» («О прозрачности иностранного влияния») и заявил, что изучает варианты ответного реагирования на такое решение. Об этом говорится в совместном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля и Еврокомиссии (ЕК).

«Европейский союз глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон о прозрачности иностранного влияния и проигнорировать подробные юридические аргументы Венецианской комиссии, ведущие к четкой рекомендации отменить этот закон», — сказано в публикации.

Кроме того, в Еврокомиссии отметили, что принятый документ «противоречит основным принципам и ценностям ЕС». Тбилиси затрудняет свой путь к евроинтеграции, отступая от норм Евросоюза «как минимум по трем пунктам из девяти» — борьбы с дезинформацией, преодоления поляризации и участия организаций гражданского общества в политических процессах, указывает ЕК.

Еврокомиссия призвала правительство Грузии «обратить вспять эту тенденцию и решительно вернуться на путь ЕС».

Кроме того, решение Грузии осудили США. Официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга заявил, что действия Тбилиси и, в частности, правящей партии «Грузинская мечта», «отодвинули страну дальше от пути европейской интеграции и проигнорировали евроатлантические устремления грузинского народа».

Он также отметил, что Грузию ждут последствия и ответные меры со стороны ЕС и США.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает регистрацию в отдельном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20% своих доходов из-за рубежа. В случае неисполнения этого требования таким организациям будет грозить штраф до 25 тыс. лари (до $9,4 тыс.). В 2023 году аналогичная инициатива была отозвана из-за массовых протестов. После возобновления рассмотрения законопроекта весной 2024 года в Грузии также прошли масштабные протестные демонстрации.

Парламент Грузии на пленарном заседании 28 мая большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабашвили, которое она наложила на закон об иноагентах.

За принятие документа проголосовали 84 депутата, против — 4. Накануне документ также поддержал комитет парламента по юридическим вопросам.

При этом оппозиционные политики критиковали закон, утверждая, что он отдалит Грузию от Евросоюза и сотрудничества с европейскими государствами.

Парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе выступал за аннуляцию закона и заявлял, что норматив «ведет к стигматизации неправительственных организаций и свободных СМИ, а потому неприемлем».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето 17 мая. Свою позицию она объяснила тем, что документ по своей сути и духу является «российским» и представляет «препятствие на европейском пути» страны.

При этом глава государства признала, что ее вето «ничего не изменит», хотя оно «очень важно», поскольку знаменует ее «несогласие с этим законом».

«Это единственный инструмент, который у меня есть. Если я не воспользуюсь им, это будет совершенно неправильно воспринято обществом. Это показывает, что я принимаю во внимание протест», — пояснила она в разговоре с Le Tribune.

Издание Financial Times 22 мая сообщило, что как минимум четыре европейских государства настаивают на введении санкций против Грузии из-за закона об иностранных агентах. Кроме того, эти страны выступают за приостановку безвизового режима с Евросоюзом, который действует для грузинских граждан с 2017 года. В числе таких стран назывались Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция.