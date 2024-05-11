Минобороны России сообщило о попытке Вооруженных Сил Украины (ВСУ) атаковать Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По данным ведомства, силы противовоздушной обороны уничтожили 12 реактивных снарядов над территорией региона. Телеграм-канал Baza пишет, что в результате атаки один человек погиб и 14 — пострадали. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным ведомства, попытка атаки на Белгородскую область была пресечена около 19:20 мск. Незадолго до этого губернатор региона Вячеслав Гладков объявил о начале действия сигнала ракетной опасности.

Местные жители в разговоре с телеграм-каналом Shot рассказали, что слышали около 10 взрывов. Сейчас, по их словам, в городе поднимается дым, горят машины, а также повреждено несколько зданий. Очевидцы утверждают, что в одном из дворов продолжает детонировать сбитый снаряд.

По данным Baza, один из снарядов попал в подъезд. Mash пишет, что в результате атаки повреждена больница №2, в которой лечат «раненых от взрывов».

Местные телеграм-каналы, в числе которых «Белгород №1», сообщают о повреждениях на одном из складов службы доставки продуктов «Самокат», в зданиях строительного магазина «Ярославна», торгового центра на улице Шаландина, центра гимнастки «Сирень», продуктового магазина «Лента» на улице Щорса и овощного магазина рядом с ним. Помимо этого, «Белгород №1» пишет о повреждениях на территории жилых домов в разных районах города.

Ранее 11 мая три человека погибли в результате обстрела Донецка, еще восемь — получили ранения, среди них 12-летний ребенок. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ресторан Paradise, напротив которого собрались участники автопробега в честь десятилетия республики, попала «одна из американских ракет HIMARS». В результате удара была повреждена наружная стена здания, а также уличные конструкции вокруг него.

Военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале отметил, что огонь был открыт по Ленинскому проспекту, где собирались участники праздничного автопробега. По его словам, взрыв прогремел «непосредственно перед началом акции, когда машины с флагами уже готовы были стартовать».

Пегов добавил, что ВСУ якобы не рассчитали точность удара, в связи с чем удар пришелся по двум нежилым домам, немного не долетев до парковки. «Только по этой случайности участники автопробега не пострадали», — убежден военкор.