В Сергиевом Посаде задержали местного жителя, который подозревается в убийстве работницы трапезной в храме Петра и Павла. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«30 мая 2024 года утром в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде местный житель напал на работницу трапезной и нанес ей 13 ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет

Следователи устанавливают мотивы преступления.

«112» пишет, что задержанный уже более 20 лет состоит на учете у психиатра. По данным телеграм-канала, его мать также работает при этом храме и мужчина периодически приходил обедать.

«Сегодня он заявился с палкой, а потом появился и нож. Владимир 13 раз ударил Ирину ножом с криками «Ты отравила мою маму». Женщина погибла на месте», — говорится в сообщении «112».

Еще одна поножовщина в ночь на четверг произошла на севере Москвы. Там мужчина напал с ножом на свою бывшую девушку и ее возлюбленного, а после набросился на посетителей магазина, в котором пытался скрыться от полиции. При задержании силовики открыли по нападавшему огонь, сейчас он находится в больнице.