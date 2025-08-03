В Санкт-Петербурге против несовершеннолетнего возбудили дело о теракте из-за попытки поджога поста полиции, сообщает ГСУ СК по региону. «Фонтанка» пишет, что задержанным оказался 14-летний подросток, уроженец Азербайджана.

По версии следствия, днем 2 августа несовершеннолетний пришел на Московскую площадь и швырнул в неработающий пункт полиции бутылку с воспламенительной смесью, в результате чего загорелась крыша объекта.

«Молодой человек сфотографировал происходящее и скрылся. Очевидцами инцидента возгорание было потушено, никто не пострадал», — уточнили в СК.

Молодой человек был задержан. По его словам, с ним через мессенджер связались неизвестные и предложили заработать. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В МВД уточнили, что задержанным оказался 14-летний подросток. По его словам, 28 июля он познакомился с девушкой, и та попросила его отправить геолокации популярных мест в городе, «сославшись на то, что недавно переехала и не ориентируется в городе».

«После этого девушка перестала отвечать на сообщения, удалила переписку и заблокировала его аккаунт», — рассказали в полиции.

Вскоре с несовершеннолетним связался неизвестный и заявил, что все переданные им геоданные были использованы в преступных целях, и «во избежание последствий» подростку предложили поджечь помещение бывшего пикета полиции на Московском проспекте, пообещав за это 250 тыс. рублей. Тот согласился.

«По указанной инструкции он приобрел составляющие для зажигательной смеси, после чего готовый состав перелил в стеклянную бутылку, поджег и бросил ее в выбранный объект. Денежное вознаграждение поджигатель так и не получил», — добавили в полиции.

«Фонтанка» со ссылкой на полицию пишет, что подозреваемым оказался 14-летний уроженец Азербайджана, который в 2017 году в упрощенном порядке получил российское гражданство. Вместе с отцом они находятся в Петербурге более 10 лет.

О том, что подросток — уроженец Азербайджана, также пишет «МК в Питере». Издание уточняет, что девятиклассник живет с отцом-одиночкой.

По данным «Фонтанки», пункт полиции, который пытался поджечь подросток, не работает уже более 5 лет.