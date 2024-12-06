Комитет Госдумы по госстроительству одобрил инициативу о введении уголовной ответственности за помощь противнику в деятельности против безопасности России, передает корреспондент RTVI. Соответствующая поправка вносится ко второму чтению правительственного законопроекта о дифференциации наказания за вооруженный мятеж.

Авторы инициативы — депутаты Госдумы Василий Пискарев и Отари Аршба — предлагают ввести в Уголовный кодекс новую статью 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации).

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении RTVI, статья будет касаться иностранцев и людей без гражданства, которые с территории России оказывают финансовую, материально-техническую, консультационную и другую помощь «противнику».

Под «противником» в законопроекте понимается «иностранное государство, международная либо иностранная организация, непосредственно противостоящие Российской Федерации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники».

Фигурантов дел по новой статье предлагается наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового.

«Переход на сторону противника»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству также поддержал поправки, расширяющие определение «переход на сторону противника» в ст. 275 УК (государственная измена). В случае принятия закона под ним будет пониматься не только «участие в составе сил (войск) противника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», но и «добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации». Санкции за такое преступление не меняются, максимальным наказанием станет пожизненное лишение свободы.

В действующем законодательстве к госизмене относится в том числе переход гражданина России на сторону противника. Под таким переходом понимается участие в вооруженном конфликте или военных действиях в составе противостоящих стране сил других государств или международных организаций.

Одновременно с этим авторы поправок предлагают распространить на иностранцев и людей без гражданства действие ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Депутаты также предлагают прописать, что осужденные по ст. 275 УК освобождаются от уголовной ответственности, если они «добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом» способствовали «предотвращению дальнейшего ущерба интересам» России и если в их действиях не содержится иного состава преступления.

Изначально рассматриваемый законопроект только расширял уголовную ответственность по ст. 279 УК (вооруженный мятеж).

Сейчас ст. 279 УК (вооруженный мятеж) предусматривает один состав — организация вооруженного мятежа или активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя или территориальной целостности России. За это установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Правительство предложило разделить один состав на три — в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий. В итоге принятый в октябре в первом чтении законопроект предполагает, что за организацию мятежа или руководство им будут лишать свободы на срок от 15 до 20 лет. При этом за участие в мятеже сохранится действующее наказание (от 12 до 20 лет), а в случае если мятеж повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, устанавливается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Госдума может обсудить законопроект и новые поправки во втором чтении на заседании 11 декабря. Закон вступит в силу после его официального опубликования, следует из текста документа.