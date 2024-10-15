Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж, вплоть до пожизненного, передает корреспондент RTVI.

Законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж внесло в Госдуму в июле правительство России. Кабмин предлагает внести изменения в статью 279 УК (вооруженный мятеж). В соответствии с ней, сейчас за совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Правительство предложило дифференцировать уголовную ответственность в зависимости от роли виновного в совершении преступления (организация мятежа или руководство им, либо участие в нем). Согласно проекту закона, за организацию вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя России либо нарушения территориальной целостности государства предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Участие в вооруженном мятеже предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Дифференциация в законопроекте вводится и по степени тяжести мятежа, в том числе если при попытке его совершения есть погибшие. Для случаев, когда действия мятежников повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или пожизненным лишением свободы.

Также предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности за совершение мятежа, «если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления», следует из документа. Для этого авторы законопроекта предложили внести изменение в примечание к статье 275 УК (государственная измена).

Минюст при разработке законопроекта учитывал практику правоприменения действующей статьи УК о вооруженном мятеже, пояснила замглавы Минюста Елена Ардабьева на пленарном заседании Госдумы.

«Мы выявили, что квалификация по этой статье довольно затруднительна, потому что, например, с 2020 года, как выяснилось, по этой статье не осуждался ни один у нас человек. По другим статьям осуждались: диверсия, террористический акт и так далее. И было решено, что нужно более подробно квалифицировать, сделать такие составы, то есть не один, как сейчас, по которому трудно привлечь к ответственности, a три и раздробить их, повысив санкции», — сказала Ардабьева.

Во время дискуссии депутат Госдумы Сардана Авксентьева обратила внимание на недостатки определения «участие в вооруженном мятеже». «Оно, мне кажется, все-таки может привести к чрезмерно широкому толкованию», — сказала она.

Авксентьева также обратила внимание на предлагаемые санкции для организаторов, руководителей и участников мятежа. По мнению депутата, законопроект следует доработать и предусмотреть ко второму чтению «более гибкую систему наказания, учитывающую степень вовлеченности».

В ответ на замечание Ардабьева указала на то, что и в действующей редакции статьи УК о мятеже используется только термин «активное участие», поэтому было принято решение «разделить на два состава»: «организация» и «руководство», а также «участие».