Хотя Часова Яра «больше не существует» как города, украинские военные намерены стоять там «до последнего», рассказали El Pais они сами. Один боец ВСУ добавил, что на каждого из них «приходится 15 россиян».

Газета отмечает, что многие украинские военнослужащие в Часовом Яре «измотаны годами боев, потеряли [немало] товарищей» и мечтают о прекращении боевых действий.

Украинский офицер с позывным Конан заявил El Pais, что сейчас идут сражения фактически «от двери к двери»: «Это битва в подвалах, до последнего здания». Он добавил, что после падения города Россия получит выход на Константиновку, Дружковку и Краматорск, а затем — в Днепропетровскую область.

ВСУ, как утверждается в статье, «сохраняют свое присутствие на 20% территории» Часова Яра.

«Могу подтвердить, что мы будем защищать Часов Яр до конца, потому что оттуда идет прямая дорога на Краматорск, а оттуда на Павлоград [город в Днепропетровской области]», — заявил El Pais солдат с позывным Амброс.

Военный, у которого было три ранения и сотрясение мозга, а также «трясутся руки», заявил, что заменить его некем. Опрошенные газетой бойцы ВСУ «признают, что остановить россиян в Часовом Яру будет очень сложно».

«По их словам, главная проблема — численное превосходство противника. Конан подсчитал, что на каждого украинского бойца в Часовом Яру приходится 15 россиян», — говорится в материале.

Один из украинских офицеров сообщил El Pais, что превосходство российской артиллерии над украинской по числу выстрелов составляет три снаряда к одному.

Часов Яр — крупный логистический узел обороны ВСУ в Донбассе, он расположен в семи километрах к западу от Артемовска (Бахмута). Город разделен на две неравные части каналом. К окраинам Часова Яра ивановские десантники подошли 23 мая 2024 года. Восточная часть города перешла под полный контроль российской армии летом того же года. Основные опорные пункты ВСУ, на которых держится оборона города, были на огнеупорном заводе, терриконе на юге города и в жилой застройке в районе администрации.

Город имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к Славянско-Краматорской агломерации, а также к Константиновке.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР и поселка Дружба рядом с городом. «После Торецка не за горами битва за город Константиновка, считающийся “воротами” Славянско-Краматорской агломерации», — прогнозировал в своем обзоре спецкор RTVI Алексей Сочнев. Через Константиновку в Часов Яр бойцам ВСУ поступают боеприпасы и снабжение, сообщало ранее РИА Новости.