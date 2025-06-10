После аварии с теплоходом на Енисее в Красноярском крае нефтяная пленка растянулась на 30 км от места происшествия, сообщила пресс-служба региона в своем телеграм-канале. По предварительной информации, ликвидация последствий разлива мазута «займет около двух-трех недель» при благоприятных погодных условиях, пришел к выводу оперштаб Красноярского края.

«На сегодняшний день вокруг аварийного судна установлены два рубежа боновых заграждений. Это предотвратило дальнейшее распространение нефтепродуктов на акваторию реки Енисей. Нефтяная пленка протянулась примерно на 30 километров от места происшествия и зафиксирована уже неподалеку от села Курбатово Казачинского района», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом русло реки пострадало лишь частично — нефтепродукты сосредоточены на правом берегу и оседают в прибрежных зонах. Часть загрязнений «смывается течением в центральное русло, попадая на судоходный путь».

Для того, чтобы быстрее ликвидировать последствия аварии, ниже населенного пункта Казачинское установят новые цепи боновых заграждений, а загрязненные нефтепродуктами участки обработают сорбентами и специальными реагентами. Жителям населенных пунктов вблизи правого берега Енисея в оперштабе рекомендовали «временно отказаться от использования воды из Енисея для питьевых целей и бытовых нужд».

«Левый берег пока остается чистым благодаря особенностям течения, однако изменения погодных условий могут повлиять на сложившуюся ситуацию», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы.

Утечка нефтепродуктов произошла в Красноярском крае 8 июня, когда теплоход, буксировавший две баржи, ударился о речные пороги и получил повреждения. После этого по факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) и статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), пишет «Интерфакс».

Как сообщал телеграм-канал Казачинского района, из-за утечки нефтепродуктов угрозы людям не возникло, но сохраняется опасность «для местной флоры и фауны, с которой и предстоит бороться специалистам».

Разлив мазута в Керченском проливе

Ранее, в середине декабря прошлого года, во время шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших около 8 тысяч тонн нефтепродуктов. После этого выбросы нефтепродуктов фиксировались на пляжах Тамани, Анапы, а также Крыма.

После этого на Кубани был введен режим ЧС федерального уровня, позднее режим ЧС регионального уровня был объявлен в Крыму. Для устранения последствий разлива мазута были привлечены сотрудники МЧС и волонтеры.

Всего с начала работ было очищено более 570 км берега и собрано 164,5 тыс. тонн загрязненного грунта, большую часть — 134 тыс. тонн — вывезли на площадки временного хранения. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила ущерб от экологической катастрофы в 84,9 млрд рублей.

Местные жители в разговоре с RTVI также признались, что разлив мазута сильно сказался на туристическом сезоне: если раньше туристы в Анапу приезжали уже в середине мая, то теперь их в городе «почти нет».





