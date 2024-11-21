Президент Украины Владимир Зеленский под влиянием западных партнеров скорректировал свою позицию относительно возвращения военным путем границ страны к состоянию на 1991 год. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
В интервью телеканалу Fox News 20 ноября Зеленский признал отсутствие у Украины достаточных сил для выхода на границы 1991 года и возвращения Крыма. «Мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточной силы, чтобы с оружием в руках отбросить <…> [Россию] на линию 1991 года», — заявил он.
Глава государства также отметил, что при этом Киев юридически не намерен отказываться от утраченных территорий и признавать их российскими.
«Может, партнеры поправили, говоря, что все равно нужно идти к мирным переговорам, иначе это действительно может привести к каким-то необратимым последствиям. Тем более они же в курсе, какую стратегию подписал наш президент», — сказала депутат.
Она добавила, что Москва не собирается идти на уступки в этом вопросе и намерена защищать «граждан, которые уже являются жителями российской территории»
«Я думаю, всем эта затянувшаяся история надоела. Все хотят, чтобы в мирное русло всё это перешло. Он меняет риторику постоянно, он тоже пытается таким образом быть между молотом и наковальней, поэтому уже много сказано резких слов, теперь нужно понемножку эту риторику менять», — полагает Журова.
Впервые о том, что отвод российских войск на границы 1991 года является основным условием для разрешения конфликта дипломатическим путем Зеленский заявил в интервью журналу Economist в декабре 2022 года. Тогда, по его словам, люди не хотели «идти на территориальные компромиссы». В ходе того же разговора глава государства отметил, что его условие включает также возвращение Крыма и частей Донбасса.