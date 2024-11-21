Президент Украины Владимир Зеленский под влиянием западных партнеров скорректировал свою позицию относительно возвращения военным путем границ страны к состоянию на 1991 год. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

В интервью телеканалу Fox News 20 ноября Зеленский признал отсутствие у Украины достаточных сил для выхода на границы 1991 года и возвращения Крыма. «Мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточной силы, чтобы с оружием в руках отбросить <…> [Россию] на линию 1991 года», — заявил он. Глава государства также отметил, что при этом Киев юридически не намерен отказываться от утраченных территорий и признавать их российскими.

«Может, партнеры поправили, говоря, что все равно нужно идти к мирным переговорам, иначе это действительно может привести к каким-то необратимым последствиям. Тем более они же в курсе, какую стратегию подписал наш президент», — сказала депутат.

Она добавила, что Москва не собирается идти на уступки в этом вопросе и намерена защищать «граждан, которые уже являются жителями российской территории»