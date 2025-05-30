Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев рассказал, что в чеке на покупку кроссовок, которые он купил на Wildberries, ИНН продавца состоит только из нулей. Алексеев упрекнул маркетплейс в том, что он не использует систему «Честный знак», которая призвана защищать потребителей от подделок. В Wildberries заверили, что соблюдают российское законодательство и препятствуют появлению контрафакта.

Глава DNS опубликовал скан чека на покупку кроссовок и брюк на Wildberries.

«Это прямо чудесный документ. Он как бы комиссионный. Намекает, что это не WB продает, а, как видно в случае с брюками, «Смортмастер». Вот его ИНН указан, к нему и вопросы. Но в случае с кроссовками — ИНН 000000000000. Контрафактный товар без маркировки и уплаты НДС продается от неизвестно кого, но типа тоже не WB. Но концы при этом в воду. А что, так можно было?», — написал он.

Алексеев отметил, что в России действует система «Честный знак», и ее маркировка распространяется на обувь.

«Но я-то покупал без всяких «честных знаков». Никто никакие QR не сканировал. Да его просто не было», — уточнил он.

«Выходит, что вся эта система “Честных знаков”, которая вводится для защиты от подделок, это все для лохов? На лидера рынка общие правила не распространяются? (в России WB продает больше всех одежды) Есть те, кому можно торговать без всяких “знаков”?» — задался вопросами глава DNS.

В пресс-службе Wildberries & Russ, комментируя посты Алексеева, заявили, что «ознакомились с представленным чеком и удивлены такому пристальному вниманию к одной продаже, которая максимально стандартизирована для всех маркетплейсов», сообщает телеграм-канал «Околоритейл».

«В этом случае указана B2C-покупка у иностранного продавца, в рамках которой маркировка не требуется, так как товары приобретаются для личных нужд (в соответствии с пунктом 2 Правил маркировки товаров физические лица, приобретающие товары для личных нужд у иностранных продавцов, не являются участниками оборота товара)», — говорится в сообщении.

Нули, указанные в ИНН в чеке, «являются требованием текущего законодательства» для нерезидентов, отметили в пресс-службе маркетплейса. В таком случае НДС уплачивается в стране нахождения продавца, когда ему производится выплата за товар.

«Также рекомендуем ознакомиться с приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Где всё подробно изложено в случаях, если поставщиком является иностранная компания, не зарегистрированная в налоговых органах РФ», — уточнили в Wildberries & Russ.

В пресс-службе заверили, что Wildberries соблюдает российское законодательство и поддерживает инструменты, которые помогают клиентам удостовериться в качестве и оригинальности продукции, в том числе требования обязательной маркировки по системе “Честный знак”.

«Наличие соответствующего кода на товаре проверяется при приемке продукции на склад. <…> В случае продажи товара со склада Wildberries проверка наличия кода маркировки производится при приемке товара. Немаркированный товар не сможет попасть на склад», — отмечается в сообщении.