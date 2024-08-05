Президент Украины Владимир Зеленский стремится не к переговорам с Россией, а к эскалации конфликта с участием НАТО — об этом свидетельствуют его призывы к странам-партнерам сбивать российские самолеты и ракеты. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, украинский лидер противоречит сам себе, поскольку ранее в интервью допускал возможность скорых переговоров с Россией. Однако высказывания Зеленского о том, что европейским странам — членам альянса стоит сбивать российские ракеты, говорит об эскалации конфликта и очередной попытке втянуть НАТО в полномасштабное противостояние с Москвой.

«Если наши самолеты или какие-то объекты будут на территории Украины сбиваться странами НАТО, то есть не украинцами, а запускаться будут с территории НАТО или баз НАТО, начнется большая война, и он это прекрасно понимает. Ради того чтобы остаться у власти, сохранить свою должность, свой режим, он готов втянуть НАТО в войну с Российской Федерацией. Это абсолютно аморально», — отметил Джабаров.

Аналогичной точки зрения придерживается бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Инфо24» он заявил, что попытки членов Североатлантического альянса поразить российские снаряды с территории государства или баз НАТО приведут к войне с участием стран блока.

«Я полагаю, что нормальный руководитель страны должен осознавать то, что ракета, выпущенная с его территории и поразившая нашу ракету над территорией Украины, обернется прямым конфликтом с Россией», — отметил Матвийчук.

По его мнению, принимать решение о действиях альянса будет Вашингтон, которому на самом деле не интересен и не нужен полномасштабный конфликт. Военный эксперт выразил уверенность, что ни одно из государств-партнеров Киева не пойдет на то, чтобы со своей территории сбивать российские воздушные суда и ракеты над Украиной. По мнению эксперта, слова Зеленского являются лишь «словесным пиаром» и «перемалыванием из пустого в порожнее».

4 августа Владимир Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что планирует обсудить со странами-членами НАТО возможность их технического участия в защите Украины. По мнению украинского лидера, соседние страны должны помогать в обороне страны и сбивать российские военные самолеты и ракеты.

«Мы должны работать над технической возможностью, чтобы было применение боевой авиации со стороны соседних стран против ракет, которые бьют по Украине в направлении наших соседей. Прежде всего, стран Альянса», — приводит слова Зеленского «Политика страны».

Президент Украины считает, что западные страны боятся эскалации, поэтому не участвуют в обороне. Тем не менее, Зеленский заявил, что будет продавливать эту тему.