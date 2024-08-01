Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Monde заявил, что вопрос уступки территорий является для Киева «очень и очень сложным», но возможным по желанию украинского народа. В беседе с французским изданием украинский лидер также прокомментировал возможность мирных переговоров и высказался о возможности Китая оказывать давление на Россию.

О мирных переговорах с Россией

Я считаю — как и большинство стран — что на втором «мирном саммите» в ноябре должны присутствовать российские представители. Иначе мы не добьемся жизнеспособных результатов. Если все хотят, чтобы они сидели за столом, то мы не можем быть против.

Желательно, чтобы весь мир остановил Путина, чтобы границы были предварительным условием. Сегодня мы находимся на линии фронта до тех пор, пока Россия хочет вести войну. А потом мы сможем решить эти вопросы дипломатическим путем, если Россия того пожелает.

О возможности уступить территории

Украина никогда не отдаст свои территории. Власти [Украины] не имеют официального права отдавать свои территории.

Чтобы это произошло, украинский народ должен этого захотеть. Скажу откровенно, что это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным, и для него, очевидно, будет победой, если он получит часть нашей территории обратно.

Но даже позже, если конфликт будет заморожен, он сможет вернуться и сделать это. Вот почему этот вопрос очень и очень сложный.

Про Олимпийские игры в Париже

Наша страна переживает трудный период. Русские наносят удары по нашей территории. Им все равно, что сейчас проходят Олимпийские игры. Они уже несколько месяцев наносят удары по нашей энергетической инфраструктуре.

Олимпиаду, наверное, можно назвать политическим событием. Но для меня это, прежде всего, большой праздник. Для всех спортсменов, конечно, и для Франции, прежде всего.

Для нашей команды участие в Олимпийских играх в военное время — уже победа. Но для нашей страны это не праздник.

Об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом

Это не санкции, а полусанкции. Отсюда важность запрета на официальное участие ее [российской] команды в Олимпийских играх.

Я благодарю всех, кто выступил против этого. Но и здесь мы говорим о полусанкциях. Конечно, российских и белорусских спортсменов гораздо меньше, но никого не обманешь.

Если мы хотим бороться с тиранией и авторитаризмом, то нам нужно предпринимать вполне конкретные действия.

О потере позиций в Восточной Украине

Есть несколько причин. Уже ни для кого не секрет, что мы подготовили 14 бригад. Мы очень благодарны за помощь, которую нам выделили, за все эти миллиарды. Но как мы можем проводить ротацию, если бригады пустые?

Вторая причина — и это то, с чем мы должны смириться, — заключается в том, что русские боятся отступать. Если они отступят, их убьют.

Третья причина — невозможность использовать оружие так, как мы считаем нужным. Невозможность использовать всё наше оружие, чтобы остановить врага, — это серьезная проблема.

На всем Восточном фронте сейчас непросто. Нам нужны дополнительные ресурсы ПВО, чтобы не дать их самолетам нанести удар по нашей территории.

С ними трудно бороться в воздухе, — это факт. Их воздушный флот больше нашего.

О посредничестве Китая

Если Китай захочет, он может заставить Россию прекратить эти военные действия. Я бы хотел, чтобы они сделали больше, чем просто посредничество. Я бы хотел, чтобы Китай оказал давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну. Так же, как давят Соединенные Штаты. Так же, как давит Европейский союз.