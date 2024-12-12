Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года. Он удостоился этого звания во второй раз, обойдя американского вице-президента и кандидата от демократов на пост главы государства Камалу Харрис, а также самого богатого человека в мире, гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска.

В своем материале издание называет его «самым могущественным человеком на Земле».

«Политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории. Первый президентский срок его полномочий закончился позором, а попытки отменить результаты выборов 2020 года привели к нападению на Капитолий. Большинство партийных чиновников отвернулись от него, когда он объявил о выдвижении своей кандидатуры в конце 2022 года на фоне многочисленных уголовных расследований. Чуть больше года спустя Трамп обошел всех республиканцев, одержав победу в одном из самых быстрых праймериз в истории <…> Он изменил американскую политику, перестроив Республиканскую партию и заставив демократов задуматься о том, что пошло не так.», — пишет Time.

О том, что Трамп вероятнее всего будет признан человеком года по версии Time, 11 декабря сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

В первый раз Трамп удостоился этого звания в 2016 году после своей победы на президентских выборах. Сам политик критиковал Time и утверждал, что никогда его не почтит издание подобным званием.

Помимо Трампа, Харрис и Маска на звание человека года претендовали:

— Кейт Миддлтон — принцесса Уэльская, которой в этом году диагностировали рак;

— Юлия Навальная — вдова оппозиционера Алексея Навального;

— Биньямин Нетаньяху — премьер-министр Израиля;

— Джером Пауэлл — председатель Федеральной резервной системы США;

— Джо Роган — автор самого популярного подкаста в США;

— Клаудия Шейнбаум — первая женщина-президент Мексики;

— Марк Цукерберг — гендиректор Meta*.

Как Time выбирает человека года

Человека года американский журнал Time и его читатели выбирают с 1927 года. Фото победителя размещают на обложке декабрьского выпуска. Первым этого звания удостоился американский летчик Чарльз Линдберг, который в одиночку пересек Атлантический океан.

В декабрьском выпуске Time в 2007 году бывший главный редактор журнала Ричард Штенгель в своей колонке под заголовком «Ставя порядок выше свободы» объяснил принцип, по которому издание выбирает того или иного номинанта.

«Звание „Человек года“, присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету», — писал он.

В разные периоды существования звания «Человек года» этот титул присуждался Франклину Рузвельту (1932, 1934, 1941), Адольфу Гитлеру (1938), Иосифу Сталину (1939, 1942), Елизавете II (1952), Никите Хрущеву (1957), Мартину Лютеру Кингу (1963), Юрию Андропову и Рональду Рейгану (1983), Михаилу Горбачеву (1987, 1989), Джорджу Бушу-старшему (1990), Иоанну Павлу II (1994).

В 2021 году Time назвал человеком года миллиардера Илона Маска. В 2022 году титул получил президент Украины Владимир Зеленский и «украинских дух, который воплощали в себе множество людей внутри страны и за ее пределами». В 2023 году редакция присвоила это звание певице Тейлор Свифт.

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