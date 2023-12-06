Журнал Time назвал американскую певицу Тейлор Свифт человеком года. Она обошла президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые также были в числе номинантов.

В Time отметили значительные достижения Свифт как художницы «в культурном, критическом и коммерческом плане». «Как поп-звезда она находится в привилегированной компании с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джони Митчелл», — пишет издание. Также в публикации отмечается, что Свифт стала «главной героиней мира» в 2023 году, построив бизнес-империю стоимостью более $1 млрд. «Обсуждать ее передвижения было все равно, что обсуждать политику или погоду — на этом языке говорили так широко, что он не нуждался в контексте», — подчеркивают авторы премии. Как напоминает Time, концертное турне Свифт The Eras Tour, рассказывающее о творческих «эрах» певицы, по прогнозам, станет рекордным по количеству проданных билетов. «Аналитики говорили об «эффекте Тейлор», а политики из Таиланда, Венгрии и Чили умоляли ее сыграть в их странах. В ее честь были переименованы города, стадионы и улицы. Каждый раз, когда она приезжала в новое место, происходил мини-экономический бум, поскольку в отелях и ресторанах наблюдался приток посетителей. Выпуская свой фильм-концерт , Свифт проигнорировала студии и стриминговые сервисы, вместо этого заключив экстраординарный договор с AMC, что дало сети кинотеатров самые высокие однодневные продажи билетов в истории», — отмечает издание. Кроме того, Time вручил объявил победителей в других номинациях: «Спортсмен года» — футболист Лионель Месси;

«Прорыв года» — певец Алекс Ньюэлл;

«Гендиректор года» — CEO компании OpenAI Сэм Альтман;

«Строитель нации» — израильтяне и палестинцы.

Кто еще был среди номинантов

Включение в шорт-лист президента России Владимира Путина Time объяснял тем, что в 2023 году российский лидер столкнулся с угрозой из-за мятежа ЧВК «Вагнер», но в итоге только укрепил свои позиции.

Номинирование на звание Си Цзиньпина издание связало с «беспрецедентным» третьим сроком политика в качестве председателя КНР.

Помимо российского и китайского лидеров, в список номинантов на звание «Человек года»-2023 по версии Time также вошли:

король Великобритании Карл III;

кукла Барби, фильм о которой стал самым кассовым в 2023 году;

глава OpenAI Сэм Альтман, уволенный и вернувшийся на пост гендиректора компании;

глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл за меры по борьбе с инфляцией;

участники забастовок в Голливуде, которые в течение года требовали изменить условия и оплату их труда;

прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа.

Как Time выбирает человека года

Человека года американский журнал Time и его читатели выбирают с 1927 года. Фото победителя размещают на обложке декабрьского выпуска. Первым этого звания удостоился американский летчик Чарльз Линдберг, который в одиночку пересек Атлантический океан.

В декабрьском выпуске Time в 2007 году бывший главный редактор журнала Ричард Штенгель в своей колонке под заголовком «Ставя порядок выше свободы» объяснил принцип, по которому издание выбирает того или иного номинанта.

«Звание „Человек года“, присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету», — писал он.

В разные периоды существования звания «Человек года» этот титул присуждался Франклину Рузвельту (1932, 1934, 1941), Адольфу Гитлеру (1938), Иосифу Сталину (1939, 1942), Елизавете II (1952), Никите Хрущеву (1957), Мартину Лютеру Кингу (1963), Юрию Андропову и Рональду Рейгану (1983), Михаилу Горбачеву (1987, 1989), Джорджу Бушу-старшему (1990), Иоанну Павлу II (1994).

В 2020 году редакция издания присвоила это звание президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. В 2021 году человеком года издание назвало предпринимателя Илона Маска. В 2022 году титул получил президент Украины Владимир Зеленский и «украинских дух, который воплощали в себе множество людей внутри страны и за ее пределами».