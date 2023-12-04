Американский журнал Time включил президента России Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии издания. Всего в списке значится девять номинантов, следует из публикации на сайте журнала.

Как отмечает Time, в 2023 году российский лидер столкнулся с угрозой из-за мятежа ЧВК «Вагнер», но в итоге только укрепил свои позиции.

Помимо Путина в 2023 году в список также вошли:

лидер Китая Си Цзиньпин с «беспрецедентным» третьим сроком;

британский король Карл III, который в мае 2023 года взошел на престол Соединенного Королевства;

кукла Барби, фильм о которой стал самым кассовым в 2023 году;

певица Тейлор Свифт с рекордными заработками;

глава OpenAI Сэм Альтман, уволенный и вернувшийся на пост генерального директора компании;

глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл за меры по борьбе с инфляцией;

участники забастовок в Голливуде, которые в течение года требовали изменить им условия и оплату труда;

прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа.

Победитель будет объявлен в среду, 6 декабря.

Человека года американский журнал Time и его читатели выбирают с 1927 года. Фото победителя размещают на обложке декабрьского выпуска. Первым этого звания удостоился американский летчик Чарльз Линдберг, который в одиночку пересек Атлантический океан.

В декабрьском выпуске Time в 2007 году бывший главный редактор журнала Ричард Штенгель в своей колонке под заголовком «Ставя порядок выше свободы» объяснил принцип, по которому издание выбирает того или иного номинанта.

«Звание „Человек года“, присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету», — писал он.

В разные периоды существования номинации «Человек года» этот титул присуждался Франклину Рузвельту (1932, 1934, 1941), Адольфу Гитлеру (1938), Иосифу Сталину (1939, 1942), Елизавете II (1952), Никите Хрущеву (1957), Мартину Лютеру Кингу (1963), Юрию Андропову и Рональду Рейгану (1983), Михаилу Горбачеву (1987, 1989), Джорджу Бушу-старшему (1990), Иоанну Павлу II (1994), Владимиру Путину (2007) и другим.

В 2020 году редакция издания присвоила это звание президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. В 2021 году человеком года издание назвало предпринимателя Илона Маска. В 2022 году титул получил президент Украины Владимир Зеленский и «украинских дух, который воплощали в себе множество людей внутри страны и за ее пределами».