Сын главы Чечни Адам Кадыров получил медаль Росгвардии «За боевое отличие» в качестве признания его «значительного вклада» в военную операцию на Украине. Об этом сообщил в Instagram* председатель правительства республики Магомед Даудов.

«Эта высокая награда является признанием значительного вклада Адама Кадырова в специальную военную операцию на Украине, а также в укрепление безопасности и правопорядка в регионе», — написал Даудов.

Пост появился еще в конце марта, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. По словам главы чеченского правительства, Кадыров-младший «вносит достойный вклад в достижение победы в СВО».

Чеченское управление Росгвардии 27 марта сообщило о награждении Адама Кадырова медалью «За боевое отличие». Награда была вручена на основании приказа директора Росгвардии Виктора Золотова, говорилось в пресс-релизе ведомства.

На сайте Росгвардии указано, что медалью «За боевое отличие» награждают военнослужащих и сотрудников ведомства за «отличие, отвагу и самоотверженность» при выполнении задач, сопряженных с риском для жизни; за «умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач и специальных операций», а также за успешное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач.

В январе 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что его сын Адам побывал в расположении чеченских бойцов на передовой и вручил военным награды. В феврале 2025 года Кадыров-старший рассказал, что его сын совместно с Минпромторгом и движением «Народный фронт» передал чеченским подразделениям в зоне СВО партию «Джихад-машин» и FPV-дронов.

Адам Кадыров является обладателем не менее 15 наград, медалей и орденов, в том числе медали «Герой Чеченской Республики», орденов «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Трудовая Доблесть России».

В ноябре 2023 года Кадырова-младшего назначили начальником службы безопасности главы Чечни. В апреле 2025-го он стал куратором регионального управления МВД России. Адам Кадыров также является помощником главы Чечни, куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, членом Арабского арбитражного суда

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена