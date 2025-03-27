17-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили ведомственную медаль Росгвардии «За боевое отличие», сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Церемония награждения прошла после торжественного собрания, посвященного Дню войск национальной гвардии России.

Приказ о вручении медали Адаму Кадырову был подписан главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Среди прочего, несколько отличившихся росгвардейцев были удостоены высшего звания Чеченской Республики и медалей «Герой Чеченской Республики. Къонах». Военнослужащим и сотрудникам Росгвардии также были вручены высокие государственные и ведомственные награды.

На сайте Росгвардии указано, что медалью «За боевое отличие» награждают военнослужащих и сотрудников ведомства, которые проявили «отличие, отвагу и самоотверженность» при выполнении задач, сопряженных с риском для жизни. Помимо этого, награды могут быть удостоены те, чьи действия поспособствовали успешному выполнению боевых задач и специальных операций, а также руководители, которые правильно выстроили работу подчиненных «при выполнении боевых задач и специальных операций, в период проведения контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта, в период действия военного или чрезвычайного положения».

На счету Адама Кадырова более десяти наград. Среди них медаль «Герой Чеченской Республики», ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой» I степени (КЧР), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Трудовая Доблесть России», нагрудный знак ОМОН «АХМАТ-Грозный» и другие.

В ноябре 2023 года Адама Кадырова назначили на должность начальника службы безопасности главы республики. Тогда ему было 15 лет. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов писал, что назначение Кадырова-младшего на новую должность стало «абсолютно закономерным». Парламентарий указал, что он «проявляет себя как достойный мужчина» и «твердо и неукоснительно соблюдает предписания религии Ислам».

В октябре 2024 года Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского субъекта.