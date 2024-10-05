Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — 16-летний Адам Кадыров — вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского субъекта. Как сообщает «Чечня Сегодня», вручение сертификата состоялось в рамках прошедшего в Грозном турнира АСА180 по смешанным боевым искусствам (ММА).

Диплом Кадырову-младшему вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Председатель чеченского правительства Магомед Даудов поздравил рекордсмена, назвав его «истинным патриотом и мужественным защитником своего Отечества».

«Адам Рамзанович является достойным внуком нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — отметил Даудов.

Сын главы Чечни получил также медаль «за популяризацию Книги рекордов России» — как объяснил Коненко, «завтра об этом рекорде узнает вся Россия, а может и весь мир». «Мы не намерены останавливаться, Ахмат сила», — прокомментировал награду сам Кадыров-младший (цитата по «Осторожно, новости»).

Адам Кадыров родился в 2007 году. В ноябре 2023 года он был назначен на должность начальника службы безопасности главы Чечни. С апреля этого года Кадыров-младший стал также куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина (расположен в чеченском Гудермесе).

В 15-летнем возрасте Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Кадры инцидента опубликовал в сентябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров, который уже неоднократно выражал гордость за такой поступок своего сына — «героя всех мусульман».

После избиения Никиты Журавеля началась череда награждений Кадырова-младшего. Среди прочего, он получил орден «Дуслык» — вторую по значимости госнаграду Татарстана, ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», звание героя Чечни, религиозный орден «За заслуги перед Уммой» и орден «За служение религии Ислам» I степени.

МВД Чечни отказалось возбуждать дело об избиении Журавеля, сославшись на то, что сын главы республики не достиг возраста уголовной ответственности. В Кремле «историю с сыном Кадырова» комментировать не стали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что «не хочет» давать комментарии.