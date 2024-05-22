Администрация Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) окажет содействие «Русской медиагруппе» (РМГ) в поисках бойца СВО, который не получил премию за два подбитых танка Abrams. Об этом RTVI сообщили в департаменте региональной безопасности.

«Мы окажем возможное содействие», — заявили в департаменте.

О том, что боец с позывным «Десант» из ХМАО остался без обещанной в РМГ премии, несмотря на два подбитых танка модели Abrams, сообщило издание Neft в начале мая. По информации издания, в отделе по коммуникациям «Русской медиагруппы» рассказали, что премии предусмотрены только за подбитые танки модели Leopard.

Neft пишет, что на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года владелец РМГ и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что премией в размере 1 млн рублей будут награждаться военные, подбившие танки модели Abrams наравне с моделью Leopard.

«Мы победители и лауреаты премии RU.TV. Свой денежный эквивалент в размере одного миллиона рублей каждый передаем нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения. Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — сказал тогда он.

Сам Киселев заявил RTVI, что РМГ занимается поисками контактов «Десанта».

«Герой с позывным «Десант», откликнитесь! Кто вы? Где вы? Кому не заплатили? Как вас найти? Всех героев, которые явно вышли из тени, мы смогли пригласить на вручение сертификатов на премии «Золотой Граммофон» в Москве и Санкт-Петербурге, вы это видели в телеверсии церемонии», — заявил он RVTI.

Кто еще награждает российских военных за подбитые танки

Помимо Владимира Киселева, о наградах за уничтожение танков Abrams в зоне военной операции объявлял актер Иван Охлобыстин. По его словам, «некоторые представители крупного российского бизнеса» высказали готовность выплатить 10 млн рублей за каждый Abrams.

Среди прочих о награде в 5 млн рублей за уничтожение или захват первого танка иностранного производства в зоне СВО заявляла российская компания по производству керамических расклинивателей нефтяных скважин «ФОРЭС».

Премии за захват танков также назначил губернатор Забайкальского края Александр Осипов: 3 млн рублей за Leopard и 1,5 млн рублей за Abrams. В случае уничтожения военной техники размер вознаграждения составит от 500 тыс. до 1 млн рублей, говорится в документе.

В Кремле поддержали инициативы с «поощрительными мерами» за подбитую технику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их свидетельством «желания всех в меру возможностей способствовать прямо или косвенно ходу специальной военной операции».