Московский городской суд изменил реальный срок лишения свободы на условный администратору телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Сергею Садовову по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, сообщил его адвокат. Также информацию подтвердила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно решению Мосгорсуда, условное наказание Садовова предусматривает испытательный срок на 2,5 года.

В начале февраля Хамовнический суд Москвы приговорил Сергея Садовова к 2,5 годам колонии. Его обвинили в вымогательстве средств в особо крупном размере у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко (п.п. «а», «г» ч.2 ст.163 УК РФ).

По версии следствия, Садовов вместе со своим сыном Станиславом и другими лицами вымогал у топ-менеджера сумму в размере 800 тыс. рублей. При этом обвиняемый угрожал разместить в своем канале информацию, которая могла дискредитировать или опозорить личность Бровко, отмечалось в материалах дела.

По данным пресс-службы судов Москвы, Садовов полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Более того, подозреваемый полностью возместил сумму ущерба Бровко.

В телеграм-канале «Кремлевский мамковед» говорится, что приговор Садовову обжаловал именно Бровко, посчитавший реальный срок судебного решения «чрезмерно суровым назначенному наказанию» и «не соответствующим целям исправления».

«Такая неравнодушная позиция к судьбам людей, среди которых оказался наш товарищ, оступившийся на жизненном пути и поддавшийся корыстным мотивам, следует принципам гуманизма и сокращению уголовных репрессий в нашей стране», — сообщается в публикации.

Также по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» проходит и сын Сергея Садовова — Станислав. Заседание, на котором будет вынесен приговор уже Станиславу Садовову, пройдет 16 мая.

В ноябре 2023 года по делу о вымогательстве у Бровко также арестовали администратора телеграм-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

До этого, в мае 2023 года, суд признал виновными трех администраторам телеграм-каналов «Проект «Сканер» и Riddle — Алексея Слободенюка, Евгению Москвину и Владислава Малушенко — по делу о вымогательстве у Василия Бровко, а также у его супруги, телеведущей Тины Канделаки 470 тыс. рублей. Обвиняемым назначили по восемь лет колонии.