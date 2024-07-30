Россия по итогам первой половины 2024 года возглавила топ стран по числу объявлений о продаже слитых в даркнет баз данных с личной информацией или коммерческой тайной. Это следует из отчета российской компании в сфере информационной безопасности Positive Technologies, с которым ознакомились «Ведомости».

Пятерка стран, чьи базы данных чаще всего фигурируют в объявлениях о продаже или бесплатной передаче, выглядит так:

Россия — около 10%,

США — 8 %,

Индия — 7%,

Китай — 6%,

Индонезия — 4%.

Аналитики Positive Technologies отмечают, что в 88% случаев хакеры готовы слить украденные базы данных российских компаний бесплатно. Специалисты объясняют это в том числе влиянием «информационно-психического противоборства в рамках российско-украинского конфликта».

Хакеры из «сопредельного государства», выкладывающие в открытый доступ базы данных, преследуют тем самым цель не заработать на продаже, а «насолить» России, ее организациям и гражданам, считает консультант по безопасности Positive Technologies Андрей Лукацкий. Число атак, за которыми стоит нефинансовая мотивация, эксперт назвал беспрецедентным.

«Именно это и выводит нашу страну в лидеры не самого лучшего рейтинга по безопасности», — цитирует его газета.

Опрошенные «Ведомостями» специалисты других компаний в сфере кибербезопасности также назвали одной из причин постоянный рост числа атак с целью кражи российских баз данных.

«Например, за 2023 год было зафиксировано 420 случаев утечек конфиденциальной информации, а за первые 2,5 месяца 2024-го — уже 170 случаев, что составляет 40% от всего числа атак в 2023 году», — сказал эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Владимир Ким.

По словам главы департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, общий объем утечек данных в России увеличился в этом году не так значительно по сравнению с прошлым, но при этом на 15% выросло число организаций, которые впервые столкнулись с хакерскими атаками.