Адвокат гражданина США Трэвиса Лика Кирилл Мариненко узнал о возможном обмене его клиента от RTVI. О включении в возможные списки обмена между США и Россией бывшего продюсера группы «Тараканы», приговоренного к 13 годам колонии по делу о сбыте наркотиков в крупном размере, вечером 12 февраля сообщило Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Защитник Лика отметил, что пока не готов ничего комментировать по этому поводу. Мариненко уверен, что обмен возможен лишь после вступления приговора его клиенту в законную силу, но пока «неизвестна даже дата рассмотрения Мосгорсудом нашей жалобы на него». До решения суда все рассуждения по поводу обмена своего доверителя адвокат посчитал «лишь досужими разговорами».

К тому же, по словам Мариненко, сотрудники американского посольства не посещают его доверителя в СИЗО и не интересуются его судьбой. Связь с родственниками у Лика также ограничена из-за невозможности переписки на родном языке, отметил адвокат.

«Наверное, я сейчас единственный, с кем он может нормально поговорить», — заключил он.

Последний раз Мариненко видел своего доверителя около двух недель назад в Хамовническом суде Москвы, где рассматривалась просьба Лика о предоставлении ему материалов своего уголовного дела с участием переводчика — райсуд ее, вопреки устоявшейся практике, отклонил. Сейчас американец содержится в СИЗО — 2 «Бутырка».

Как ранее сообщал RTVI 53-х летний гражданин США Трэвис Лик, отслужив в ВВС, приехал в 2010 году в Москву и несколько лет преподавал английский в «Институте иностранных языков ДС». Помимо этого, американец стал продюсером группы «Тараканы», сотрудничал с группами «Слот» и Louna, а также запустил собственный проект «Лови Ночь».

В 2024 году Лика осудили на 13 лет за производство и продажу наркотиков в крупном размере. Вместе с ним к восьми годам колонии была приговорена и его сообщница: 24-летняя россиянка Вероника Грабанчук. Свою вину ни во время следствия, ни в суде американец не признал.