Актер Михаил Ефремов не будет исполнять роль Деда Мороза на новогоднем празднике для арестантов в исправительной колонии № 4 (ИК-4), где он отбывает наказание за смертельное ДТП. Об этом пишет издание Daily Storm со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.

Он опроверг сообщения телеграм-каналов о том, что Ефремов якобы должен сыграть роль Деда Мороза на празднике в колонии, чтобы повлиять на решение вопроса по условно-досрочному освобождению (УДО).

«Это просто бред полный. Считаю, это просто недруги, мягко выражаясь, такую информацию запускают. Какие-то недоброжелатели. Очень неприятно смотреть такие сообщения про Ефремова и даже комментировать это», — приводит слова защитника издание.

По его словам, Ефремов будет встречать Новый год в колонии, поскольку заявление на УДО еще не подано. Адвокат отметил, что старается «довольно плотно» заниматься вопросом возможного выхода артиста из тюрьмы по УДО.

В конце ноября телеграм-канал Mash сообщил, что Ефремов может исполнить роль Деда Мороза на новогоднем празднике в ИК-4. По данным канала, актер получил выговор за создание информационной кампании об ухудшении здоровья. Якобы из-за этого откладывается вопрос о возможном освобождении артиста в 2024 году. Как заключил канал, у актера «есть шанс слегка улучшить свое личное дело участием в новогоднем празднике для арестантов».

Телеграм-канал Shot 17 октября сообщил, что Ефремов каждый день должен посещать врача и у него «обострение хронической обструктивной болезни легких», из-за чего он бросил курить.

Адвокат Ефремова подтвердил RTVI, что состояние актера ухудшилось и ему оказывается помощь. При этом он отметил, что не может раскрывать детали, потому что это будет не совсем этично по отношению к его подзащитному.

После этого в управлении ФСИН по Белгородской области опровергли сообщения об ухудшении здоровья артиста. В ведомстве заявили, что состояние здоровья осужденного удовлетворительное, «без отрицательной динамики, он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей».