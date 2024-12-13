Актер Михаил Ефремов не будет исполнять роль Деда Мороза на новогоднем празднике для арестантов в исправительной колонии № 4 (ИК-4), где он отбывает наказание за смертельное ДТП. Об этом пишет издание Daily Storm со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.
Он опроверг сообщения телеграм-каналов о том, что Ефремов якобы должен сыграть роль Деда Мороза на празднике в колонии, чтобы повлиять на решение вопроса по условно-досрочному освобождению (УДО).
«Это просто бред полный. Считаю, это просто недруги, мягко выражаясь, такую информацию запускают. Какие-то недоброжелатели. Очень неприятно смотреть такие сообщения про Ефремова и даже комментировать это», — приводит слова защитника издание.
По его словам, Ефремов будет встречать Новый год в колонии, поскольку заявление на УДО еще не подано. Адвокат отметил, что старается «довольно плотно» заниматься вопросом возможного выхода артиста из тюрьмы по УДО.
В конце ноября телеграм-канал Mash сообщил, что Ефремов может исполнить роль Деда Мороза на новогоднем празднике в ИК-4. По данным канала, актер получил выговор за создание информационной кампании об ухудшении здоровья. Якобы из-за этого откладывается вопрос о возможном освобождении артиста в 2024 году. Как заключил канал, у актера «есть шанс слегка улучшить свое личное дело участием в новогоднем празднике для арестантов».
Телеграм-канал Shot 17 октября сообщил, что Ефремов каждый день должен посещать врача и у него «обострение хронической обструктивной болезни легких», из-за чего он бросил курить.
Адвокат Ефремова подтвердил RTVI, что состояние актера ухудшилось и ему оказывается помощь. При этом он отметил, что не может раскрывать детали, потому что это будет не совсем этично по отношению к его подзащитному.
После этого в управлении ФСИН по Белгородской области опровергли сообщения об ухудшении здоровья артиста. В ведомстве заявили, что состояние здоровья осужденного удовлетворительное, «без отрицательной динамики, он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей».
ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы летом 2020 года. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице от полученных травм. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии, но в октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до 7,5 лет колонии.