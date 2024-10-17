Информация об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова «не соответствует действительности», сообщили РБК в управлении ФСИН по Белгородской области. Информацию о проблемах у артиста ранее RTVI подтвердил его адвокат Юрий Падалко.

В ведомстве заявили, что состояние здоровья осужденного удовлетворительное, «без отрицательной динамики, он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей».

Телеграм-канал Shot 17 октября сообщил, что Ефремов каждый день должен посещать врача, у него «обострение хронической обструктивной болезни легких», из-за чего он бросил курить. Из-за проблем со здоровьем актер, как отмечается в посте, не может поговорить с юристами, которые готовят документы для УДО.

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко подтвердил RTVI, что состояние актера ухудшилось и ему оказывается помощь. При этом он отметил, что не может раскрывать детали, потому что это будет не совсем этично по отношению к его подзащитному.

Ранее в интервью Daily Storm Падалко рассказал, что у Ефремова хроническая обструктивная болезнь легких, из-за чего он пропускает работу в швейном цеху. Представитель актера добавил, что сейчас защита готовит документы для выхода артиста на свободу по УДО. Также он он отметил, что у артиста есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за чего тот «практически не курит».

Дело Ефремова

Авария с участием Михаила Ефремова произошло в Москве летом 2020 года. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого затем скончался в больнице от полученных травм. В момент ДТП Ефремов был пьян.

Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил его к восьми годам колонии, но в октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года колонии. В 2023 году актер подал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, но потом отозвал его.