Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко подтвердил RTVI, что состояние актера ухудшилось и ему оказывается помощь. Ранее SHOT писал, что артист с трудом дышит и почти не может разговаривать.

«Да, действительно, его состояние ухудшилось, помощь оказывается. Я уже недавно давал интервью по этому поводу. Больше ничего не могу сказать, это будет не совсем этично», — сказал Падалко RTVI.

По данным SHOT, у Ефремова обострение хронической обструктивной болезни легких.

«Как нам стало известно, 60-летнему Ефремову для контроля состояния требуется ежедневно посещать врача, так как заболевание легких может привести к дыхательной недостаточности. А также повышает риски развития сопустствующих заболеваний вроде легочной инфекции, ломкости костей и нарушениям работы сердца. Из-за проблем с легкими артист даже перестал курить», — пишет телеграм-канал.

По данным издания, в колонии, где находится артист, есть медчасть №1, там работают 12 сотрудников, в том числе терапевт, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог.

SHOT также уточнил, что сейчас адвокаты Ефремова готовят документы для УДО, но актер из-за ухудшения состояния здоровья с юристами говорить не может. «После освобождения ему потребуется полное обследование и регулярная помощь врачей», — добавил канал.

Дело Ефремова

Авария с участием Михаила Ефремова произошло в Москве летом 2020 года. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого затем скончался в больнице от полученных травм. В момент ДТП Ефремов был пьян.

Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил его к восьми годам колонии, но в октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года колонии. В 2023 году актер подал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, но потом отозвал его.

В марте 2024 года председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков сообщил в своем телеграм-канале, что администрация исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области, где отбывает наказание Ефремов, одобрила его условно-досрочное освобождение. «Теперь все зависит от предстоящего суда», — утверждал правозащитник. Однако в УФСИН тогда заявили, что защита актера не подавала прошение об УДО.