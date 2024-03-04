Администрация исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом 4 марта сообщил в своем телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгия Волкова.

«Комиссия в колонии, в которой Михаил Ефремов отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», — написал он.

По словам Волкова, с учетом нахождения в СИЗО Ефремов отбыл уже более половины срока. Председатель ОНК Москвы назвал вынесенный актеру приговор — 7,5 лет в колонии строгого режима — одним из самых суровых по аналогичным преступлениям.

«Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернется в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока», — отметил Волков.

В случае, если суд откажет Ефремову в удовлетворении ходатайства об УДО, он может подать обращение о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр, указал председатель московской ОНК. По его словам, там у актера будет возможность «исправляться дальше, работая фактически свободным человеком».

Ефремов несколько раз подавал ходатайства о замене ему оставшегося срока в колонии на принудительные работы. В частности, летом 2021 года актер попросил смягчить наказание из-за развившегося у него психического расстройства. Суд не удовлетворил эту просьбу. В январе 2023 года Ефремов подал еще одно ходатайство, но позже сам отозвал свое прошение.

Администрация исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом 4 марта сообщил в своем телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгия Волкова.

«Комиссия в колонии, в которой Михаил Ефремов отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», — написал он.

По словам Волкова, с учетом нахождения в СИЗО Ефремов отбыл уже более половины срока. Председатель ОНК Москвы назвал вынесенный актеру приговор — 7,5 лет в колонии строгого режима — одним из самых суровых по аналогичным преступлениям.

«Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернется в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока», — отметил Волков.

В случае, если суд откажет Ефремову в удовлетворении ходатайства об УДО, он может подать обращение о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр, указал председатель московской ОНК. По его словам, там у актера будет возможность «исправляться дальше, работая фактически свободным человеком».

Ефремов несколько раз подавал ходатайства о замене ему оставшегося срока в колонии на принудительные работы. В частности, летом 2021 года актер попросил смягчить наказание из-за развившегося у него психического расстройства. Суд не удовлетворил эту просьбу. В январе 2023 года Ефремов подал еще одно ходатайство, но позже сам отозвал свое прошение.

Окончательное решение по ходатайству Ефремова об УДО должен принять Алексеевский суд Белгородской области. Соответствующие документы пока не поступали, сообщили телеканалу «360» в пресс-службе суда.

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Ефремов, определились с позицией по условно-досрочному освобождению актера, но пока не разглашают ее, сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

«Я передал предложение представителей Михаила Ефремова жене и сыну погибшего Сергея Захарова. После чего они взяли паузу, чтобы все обдумать. Как вы понимаете, это очень сложное решение: простить или не простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца. И недавно Маргарита Захарова озвучила их с сыном решение. Его мы сейчас готовим», — заявил он в разговоре с «360».

Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве в июне 2020 года. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, в котором находился актер, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Актера задержали на месте аварии, Захаров через несколько часов после аварии умер в больнице. По данным экспертизы, в момент ДТП артист был пьян.

После смерти Захарова против Ефремова завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека». Семья погибшего водителя не приняла извинения актера. В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок до 7,5 лет колонии. Актер отбывает наказание в ИК-4 общего режима в Алексеевке Белгородской области.

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