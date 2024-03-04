Отбывающий срок в колонии актер Михаил Ефремов не обращался в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщает управление ФСИН по региону.
«Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.
Адвокат актера Юрий Подалко в беседе с РИА Новости отметил, что Ефремов сможет подать ходатайство об УДО только в конце марта. «Я не знаю, кто это распространяет, но право на подачу ходатайство об УДО у Ефремова появится лишь в конце марта, мы ничего не подавали», — сказал он.
4 марта председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация ИК-4 в Белгородской области, где Ефремов отбывает наказание, одобрила ходатайство актера об УДО.
«Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернется в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока», — отметил он.
Ефремов несколько раз подавал ходатайства о замене ему оставшегося срока в колонии на принудительные работы. Летом 2021 года актер просил смягчить наказание из-за развившегося у него психического расстройства, однако суд не удовлетворил эту просьбу. В январе 2023 года Ефремов подал еще одно ходатайство, но позже сам отозвал свое прошение.
- ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Актер на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился был 57-летний курьер Сергей Захаров. Ефремова, который, по данным экспертизы, в момент ДТП был пьян, задержали на месте аварии. Через несколько часов после ДТП Захаров умер в больнице.
- В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с тяжкими последствиями. В сентябре 2020 года суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок до 7,5 лет колонии.