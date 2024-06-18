Генеральному директору «Кухни на районе», а также коммерческому директору и руководителю отдела качества может грозить до шести лет лишения свободы, если они будут признаны виновными по делу о массовом отравлении россиян. Об этом в разговоре с «NEWS.ru» заявил адвокат Вадим Багатурия

«Кроме того, они должны будут компенсировать издержки пострадавших на лечение и компенсировать им моральный вред», — пояснил Багатурия.

Пациенты с признаками пищевого отравления начали поступать в московские больницы с 11 июня. В Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратились более 120 человек: 55 из них в тяжелом состоянии, 30 в реанимации, сообщила 17 июня заммэра столицы Анастасия Ракова.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, пострадавшие ели готовую еду из доставки — салат «Лобио» от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») либо салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт».

СК возбудил уголовное дело о об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК). На производствах и складах компаний прошли обыски, в результате которых были обнаружены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, на предприятии не было документов, подтверждающих срок годности на продукты, сообщили в СК.

Утром 18 июня столичный СК сообщил о задержании трех человек по делу о массовом отравлении. Позже в ведомстве подтвердили задержание гендиректора сервиса доставки «Кухня на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.