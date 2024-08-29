Адвокат и жена экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), отбывающего наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка за призывы к экстремизму, сообщили RTVI, что представитель его защиты посетит колонию в пятницу, 30 августа. Они рассчитывают, что после этого появится вся информация о якобы признании Стрелкова местным руководством «склонным к побегу» и опубликованном следом опровержении ФСИН.

«Адвокат будет там завтра. Давайте до посещения адвокатом непосредственно в самой колонии Игоря Ивановича воздержимся от любых скороспелых комментариев. Потому что в данном случае очень часто испорченный телефон работает. Я думаю, что, когда обстановка непосредственно на месте будет изучена, можно будет что-то сообщить», — сказал RTVI адвокат Александр Молохов.

Жена Стрелкова Мирослава Регинская тоже призвала дождаться информации, которую должен получить защитник во время визита в колонию. Регинская уточнила, что сведения о признании мужа «склонным к побегу» она получила от него самого.

«То есть это не от кого-либо. Он мне позвонил и сообщил эту информацию, что была комиссия и ему нашили эту ленточку», — сказала она.

Накануне, 28 августа, Регинская написала в своем телеграм-канале и в канале Стрелкова, который она продолжает вести, что на ее мужа администрация колонии «“повесила красную полосу” — знак того, что он якобы склонен к побегу».

«Мы полагаем, что это шаг к тому, чтобы лишить Игоря возможности выйти по УДО, на которое он планировал подавать в ближайшее время», — поделилась она. По ее словам, мотивация руководства ИК требует разъяснений, так как Стрелков не нарушал правил внутреннего распорядка, не отказывался от работы и не получал нареканий со стороны администрации.

«Кроме того, очевидно, что человек, которого давно “ждет” Гаагский трибунал, к побегу склонен быть не может. Игорю Ивановичу из России бежать некуда, и намерений таких за ним не водилось никогда. Мой муж всегда был готов разделить свою судьбу с Родиной от начала и до самого конца, что бы с ним ни происходило», — добавила Регинская.

Позднее пресс-служба УФСИН по Кировской области опровергла, что Стрелкова поставили на профилактический учет как склонного к побегу. «Распространяемая в телеграм-каналах информация <…> не соответствует действительности. Осужденный отбывает наказание в соответствии с действующим законодательством», — утверждала пресс-служба.

Комментируя это РБК, адвокат Молохов сказал, что на тот момент «говорить о том, что именно произошло <…> на заседании дисциплинарной комиссии в ИК-5 Кирово-Чепецка Кировской области, не представляется возможным».