Информация о том, что экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который отбывает наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка за призывы к экстремизму, поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, не соответствует действительности, передает пресс-служба УФСИН по Кировской области.

«Распространяемая в телеграм-каналах информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Во ФСИН подчеркнули, что осужденный отбывает наказание «в соответствии с действующим законодательством».

Накануне супруга Стрелкова Мирослава Регинская сообщила в телеграм-канале, что ее мужу присвоили статус склонного к побегу, но никаких намерений устроить побег у него нет. По ее словам, администрация ИК-5 безосновательно «повесила красную полосу» (или «красную ленту») на ее супруга, чтобы лишить его возможности выйти на волю в рамках условно-досрочного освобождения (УДО), прошение о котором Стрелков, оказывается, собирался подавать в ближайшее время.

Регинская также заявила, что ее супругу «некуда бежать из России», и он никогда даже не рассматривал такой вариант развития событий.

Информацию о новом статусе Стрелкова позже подтвердил РБК его адвокат Игорь Молохов. Решение было принято по итогам дисциплинарной комиссии, пояснил он.

При этом, после ответа ФСИН Молохов заявил РБК, что говорить о том, что именно произошло на заседании «не представляется возможным». По его словам, сторона защиты не имеет претензий к администрации колонии, где содержится Стрелков.