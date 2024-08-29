Информация о том, что экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который отбывает наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка за призывы к экстремизму, поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, не соответствует действительности, передает пресс-служба УФСИН по Кировской области.
«Распространяемая в телеграм-каналах информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — сказано в сообщении.
Во ФСИН подчеркнули, что осужденный отбывает наказание «в соответствии с действующим законодательством».
Накануне супруга Стрелкова Мирослава Регинская сообщила в телеграм-канале, что ее мужу присвоили статус склонного к побегу, но никаких намерений устроить побег у него нет. По ее словам, администрация ИК-5 безосновательно «повесила красную полосу» (или «красную ленту») на ее супруга, чтобы лишить его возможности выйти на волю в рамках условно-досрочного освобождения (УДО), прошение о котором Стрелков, оказывается, собирался подавать в ближайшее время.
Регинская также заявила, что ее супругу «некуда бежать из России», и он никогда даже не рассматривал такой вариант развития событий.
Информацию о новом статусе Стрелкова позже подтвердил РБК его адвокат Игорь Молохов. Решение было принято по итогам дисциплинарной комиссии, пояснил он.
При этом, после ответа ФСИН Молохов заявил РБК, что говорить о том, что именно произошло на заседании «не представляется возможным». По его словам, сторона защиты не имеет претензий к администрации колонии, где содержится Стрелков.
- Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков был задержан летом 2023 года по делу о публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для уголовного преследования стали его посты о ситуации в Крыму. Свою вину экс-глава ведомства не признал.
- В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. В апреле его адвокат Александр Молохов сообщил, что Стрелков хочет принять участие в военной операции, а одна из военных частей якобы готова заключить с ним контракт.
- Отбывать наказание в ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области Стрелков начал в июле. Адвокат рассказал, что бывший министр обороны ДНР пошел работать в швейный цех, поскольку это «определенное отвлечение для человека», а также имеет значение для условно-досрочного освобождения.