Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщает корреспондент RTVI Дмитрий Лобанов из зала суда. Обвинение просило для него 4 года и 11 месяцев колонии.

«Назначить Гиркину наказание в виде 4 лет заключения с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья. Вину Стрелков не признал. В ноябре 2023 года экс-министр обороны ДНР призвал своих сторонников сформировать штаб для поддержки его на выборах президента, но его инициативная группа не смогла представить документы в Центризбирком из-за отсутствия подписи Стрелкова, который находился под арестом в СИЗО «Лефортово». Дело Гиркина

Игоря Стрелкова задержали в июле 2023 года по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). В тот же день суд арестовал его по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

Бывшему главе Минобороны ДНР вменили два поста в телеграм-канале о ситуации в Крыму. В них говорилось о якобы имевшей место госизмене и подготовке к сдаче полуострова, а также о невыплате довольствия военным. Следствие аргументировало просьбу об аресте Стрелкова тем, что он ранее проходил службу в органах и обладает навыками конспирации. Сам экс-министр ДНР просил отправить его под домашний арест в связи с диагностированной стенокардией второй степени.

Экс-министр обороны ДНР также отмечал, что находится в розыске Интерпола в «большинстве стран мира» и заочно осужден судом в Гааге к пожизненному заключению за «преступление, которое не совершал». Речь идет приговоре окружного суда Гааги в ноябре 2022 года по обвинению Стрелкова в крушении малайзийского Boeing рейса МН17 в Донецкой области в июле 2014 года.

В начале декабря прошлого года суд продлил арест Стрелкова на 6 месяцев. Его адвокат Гаджи Алиев говорил, что суд не принял во внимание отсутствие отрицательных характеристик для смягчения меры пресечения Стрелкову.