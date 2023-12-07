Московский городской суд на шесть месяцев продлил арест экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщил его адвокат Гаджи Алиев. Следующее заседание назначено на 14 декабря.

По словам Алиева, суд не принял во внимание отсутствие отрицательных характеристик Игоря Стрелкова для смягчения меры пресечения.

«При отсутствии каких-либо отрицательных характеристик, каких-либо сведений о том что, [Стрелков] мог совершить какие-либо действия, направленные на препятствие осуществления правосудия, давление на свидетелей, сокрытие от органов предварительного следствия суда, их в деле нету. То есть буквально час прокурор исследовал только положительные характеристики [Стрелкова], и при всем при этом суд принял во внимание то, что нужно послушаться доводов прокурора и продлить меру пресечения на шесть месяцев», — объяснил Алиев.

Слушание прошло в закрытом режиме. Алиев подчеркнул, что заседание 14 декабря, вероятнее всего, пройдет в таком же формате.

Игорь Стрелков находится под арестом с июля 2023 года. Его обвиняют в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для предъявления обвинений стали несколько публикаций в телеграм-канале Стрелкова, в частности, о событиях в Крыму. В сообщениях шла речь о госизмене, подготовке к сдаче полуострова и проблемах с денежным довольствием военных. Свою вину Стрелков не признал. При этом адвокат Александр Мохов заявлял, что публикацию постов бывший министр не отрицает.

В октябре суд продлил арест Стрелкова до 18 декабря. Сам Стрелков просил отправить его под домашний арест. Он подчеркивал, что у него диагностировали стенокардию второй степени.