Экс-министра МВД ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) признали «склонным к побегу» в исправительной колонии, где он находится в заключении. Об этом сообщила в своем телеграм-канале его жена Мирослава Регинская.

По ее словам, администрация ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области безосновательно «повесила красную полосу» (или «красную ленту») на ее супруга, чтобы лишить его возможности выйти на волю в рамках условно-досрочного освобождения (УДО), прошение о котором Стрелков, оказывается, собирался подавать в ближайшее время.

Регинская выразила надежду, что в администрации ИК-5 есть «здравомыслящие люди», которые не станут «чинить искусственные препятствия» к выходу Стрелкова по УДО — применять к нему дисциплинарные взыскания или «вешать беспочвенные обвинения».

«Игорь не нарушал правила внутреннего распорядка, ни разу не отказывался от труда, никаких происшествий негативного характера либо нареканий со стороны администрации за все его пребывание в колонии не было. Он ни дня своей жизни не был в розыске, никогда не скрывался», — заверила Регинская.

Она подчеркнула, что не знает, какими аргументами руководство колонии объясняет признание ее супруга склонным к побегу. «Возможно, в мотивировке решения администрации то же, что было указано при отказе отправить Стрелкова под домашний арест — что он умеет обращаться с оружием, обладает навыками конспирации, организаторскими способностями», — предположила Регинская.

Жена Стрелкова заявила, что ему «некуда бежать из России», и он никогда даже не рассматривал такой вариант развития событий. «Мой муж всегда был готов разделить свою судьбу с Родиной от начала и до самого конца, что бы с ним ни происходило», — пишет Регинская, заверяя, что Стрелков «действует исключительно в правовом поле», поэтому никаких предпосылок к его гипотетическому побегу «нет и быть не может».

В начале августа жена Стрелкова назвала несправедливым то, что его не включили в программу масштабного обмена заключенными. «Все новости сейчас — об обмене заключенных либералов. Пока происходит обмен предателей Родины, патриот своей страны и военный офицер Игорь Стрелков остается в тюрьме», ― возмущалась Регинская.

Дело Стрелкова

Игоря Стрелкова задержали летом 2023 года по делу о публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для уголовного преследования экс-министра обороны ДНР стали его посты о ситуации в Крыму. Свою вину он не признал.

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. В апреле его адвокат Александр Молохов сообщил, что Стрелков выразил желание принять участие в военной операции, а одна из военных частей якобы готова заключить с ним контракт.

В июле Стрелков начал отбывать наказание в ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области. Адвокат рассказал, что экс-министр обороны ДНР пошел работать в швейный цех, поскольку это «определенное отвлечение для человека», а также имеет значение для условно-досрочного освобождения.