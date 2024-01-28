Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова, которую избили на семинаре блогера Инны Тлиашиновой в Химках, пришла на мероприятие «по своей воле», без билета или приглашения — и, по словам охранника, «довольно агрессивно себя вела». Об этом RTVI рассказал адвокат Тлиашиновой Александр Добровинский.

Он уточнил, что сама блогер при инциденте не присутствовала, поскольку «была занята своим делом», и вообще «не является руководителем мероприятия» — а значит, «от нее вообще ничего просить нельзя».

«Это очень хорошо, что правоохранительные органы занимаются этим делом, потому что они установят правду. <…> Замечательно, что Следственный комитет разбирается — это его дело. И будет установлена правда, кто виноват: эта дама, которая пришла, или охранник», — заявил Добровинский.

По его словам, Графчиковой на семинаре «не должно было быть, потому что она не была в списке приглашенных гостей: пришла по своей воле, ей так захотелось, хотя она не покупала билеты — она пришла и вела себя довольно агрессивно, со слов охранника».

«Между охранником, который работал в этом помещении, и этой дамой, о которой впоследствии выяснилось, что она журналистка, произошел некий инцидент. Что произошло на самом деле — должны разбираться правоохранительные органы: получила она травму, где она ее получила, там или после, потому что клевета — тоже уголовная статья», — напомнил адвокат.

Он подчеркнул, что Тлиашинова «абсолютно никаким образом» не причастна к случившемуся, поскольку не является ни «руководителем предприятия», ни «участником инцидента», при котором не присутствовала. «Так что ответственности никакой она нести не может», — заверил Добровинский.

Инна Тлиашинова — блогер, коуч и автор онлайн-проекта «Мастер разборов». Она называет себя «звездным психологом» и утверждает, что ее методика помогает добиться финансовых успехов, обрести любовь и уверенность. За достижения в области психологии Тлиашинова получала премии «Психолог года» и «Эксперт года». Коуч утверждает, что среди ее клиентов множество звезд шоубизнеса — певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, актриса Марина Федункив, телеведущая Лера Кудрявцева, певица МакSим и другие.

О нападении на Графчикову, которая 27 января поехала в Химки на семинар «Инна Ленд» для подготовки репортажа о блогосфере, сообщили сами «Известия». Журналистка утверждает, что как только зашла в коттедж, где проходило мероприятие, и сняла обувь, на нее набросились двое охранников и повалили на пол. Еще два человека, по ее словам, напали на приехавшего с ней оператора, сломали ему камеру и отобрали флешку.

Потом, как говорит Графчикова, ее, не дав обуться, вытолкали во двор, где она якобы стала объектом еще одного нападения — со стороны охранника и двух «помощников Тлиашиновой», которые отобрали телефон журналистки, оскорбляли ее и душили.

Побывав в травмпункте, Графчикова задокументировала полученные травмы — сотрясение мозга с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, гематому правой лобно-височной области, ушибы и ссадины мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.

Со ссылкой на беседовавших с ней сотрудников правоохранительных органов журналистка предположила, что нападение могло быть вызвано нежеланием организаторов семинара привлечь к себе внимание налоговиков. «Поэтому они не хотели лишний раз светиться в СМИ. Но получилось от обратного», — рассуждала Графчикова.

По ее словам, представители организаторов удалили «самые яркие кадры инцидента» с флешки, стерли записи с установленных в коттедже камер видеонаблюдения и отказались давать показания.

«Известия» называют Графчикову военным корреспондентом, подчеркивая, что она — «одна из немногих, кто работал в Херсоне в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ». Издание напоминает, что журналистка получила премию правительства России в области СМИ за освещение спецоперации и жизни в новых регионах.