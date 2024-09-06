Экс-глава Минобороны ДНР Игорь (Гиркин) Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО, сообщил телеграм-канал SHOT. Его адвокат Александр Молохов заявил RTVI, что информация о его подзащитном — лишь слухи.

«Знаете, на заборе много чего написано. Я пока не готов официально ни подтвердить это, ни опровергнуть, поэтому давайте дождемся сообщений из первых рук. Мы ожидали новостей, думаю, в понедельник-вторник, возможно, они будут. Слухи ходят всякие, но давайте все-таки дождемся более официальной информации, нежели сообщений от какого-то там телеграм-канала», — сказал Молохов.

Адвокат добавил, что не готов подтверждать информацию на этот счет, потому что «в таких делах не зря пишут, что формальности не соблюдены».

SHOT 6 сентября сообщил без ссылки на источник, что адвокатам удалось добиться для Стрелков замены лишения свободы на службу в зоне СВО. «Фактически этот вопрос уже решен, остался лишь ряд формальностей», — пишет телеграм-канал.

Жена Стрелкова Мирослава Регинская в своем телеграм-канале назвала сообщение об отправке ее мужа на фронт фейком.

«Защита Игоря Ивановича и его семья не располагают такой информацией. Как русский офицер и патриот, Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству. Но, подчеркиваю, никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его «экстремистская» статья не предполагает такой возможности», — написала она.

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для возбуждения дела стали два поста в его телеграм-канале о ситуации в Крыму. В них говорилось о якобы имевшей место госизмене и подготовке к сдаче полуострова, а также о невыплате довольствия военным. Материалы дела впоследствии засекретили. Свою вину Стрелков не признал, а на приговор отреагировал фразой «служу Отечеству».