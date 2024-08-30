Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) «на сегодня» не имеет статуса «склонного к побегу», сообщил RTVI 30 августа его адвокат Александр Молохов. Это выяснилось в ходе визита представителя защиты в колонию ИК-5 Кировской области, где Стрелков отбывает наказание за призывы к экстремизму.

«По состоянию на сегодня, он не состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к побегу. О том, что этому предшествовало, я, пожалуй, предпочту, исходя из старинного адвокатского принципа “не навреди”, не распространяться», — сказал защитник.

По его словам, Стрелков «намерен дальше бороться за свое освобождение».

После 21 ноября у его подзащитного появится возможность подать документы на условно-досрочное освобождение (УДО), но это не единственный вариант, отметил Молохов.

«Есть вариант подачи заявления о замене наказания на более мягкое, на принудительные работы, на исправительные работы… Дело в том, что не хотелось бы ошибиться с подачей заявления на УДО, потому что если откажут, то в следующий раз можно обращаться только через полгода, поэтому мы будем все взвешивать», — пояснил собеседник RTVI.

Адвокат обратил внимание, что впереди еще рассмотрение жалобы на приговор в Верховном суде, от которого будет многое зависеть.

«Я думаю, что, скорее всего, в октябре месяце. И не исключено, что наши разговоры про УДО просто лишены всякого смысла в свете предстоящей кассации», — подытожил Молохов.

Как рассказала RTVI 29 августа жена Стрелкова Мирослава Регинская, муж сам позвонил ей и сообщил о том, что в колонии была комиссия, по решению которой ему нашили «красную полосу» как знак того, что он склонен к побегу.

Регинская предположила, что руководство колонии сделало это, чтобы лишить Стрелкова возможности выйти по УДО. По ее словам, муж собирался подавать прошение об условно-досрочном освобождении «в ближайшее время».

В УФСИН по Кировской области в тот же день опровергли информацию о том, что администрация колонии признала Стрелкова склонным к побегу.

Телеграм-канал SHOT написал 30 августа со ссылкой на адвоката, без указания его имени, что со Стрелкова «сняли статус склонного к побегу».