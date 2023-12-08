Осужденный по делу о «фейках» про российскую армию московский муниципальный депутат Алексей Горинов «находится в очень плохом состоянии здоровья», у него нет сил даже сидеть и говорить, кожные покровы приобрели синий оттенок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в группе поддержки Горинова.
Как сказано в публикации, адвокат Горинова в пятницу, 8 декабря, приехал в ИК-2 города Покрова, чтобы его навестить. Адвоката в итоге «почти целый день продержали в ожидании в холодном помещении», пустили к Горинову «лишь за 30 минут до окончания рабочего дня».
«По мнению адвоката, Алексей находится в очень плохом состоянии здоровья. Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал. Адвокат обратил внимание оперативных сотрудников на состояние здоровья своего подзащитного, ему ответили, что “вся необходимая помощь оказывается”», — говорится в сообщении.
Со слов Алексея, у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать, в помещениях очень холодно, отмечает группа поддержки.
«Лекарства, которые у Алексея при переводе были с собой, отобрали и не выдают. Алексей обращается за медицинской помощью. Врач приходит, измеряет температуру, говорит “температура 36,7 лечение не требуется и уходит”», — добавили в группе.
Авторы сообщения напомнили, что у Горинова «хроническое заболевание легких, о котором хорошо известно врачам в колонии», а в 2016 году ему была сделана операция по удалению части одного легкого. Группа поддержки попросила «всех неравнодушных вмешаться в данную ситуацию».
- Алексей Горинов стал первым осужденным по статье о «фейках» о российской армии. В июле 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил его к семи годам колонии общего режима, во время оглашения приговора Горинов держал в руках плакат с критикой военной операции.
- В ноябре 2023 года стало известно, что на Горинова завели новое дело — на этот раз по статье об оправдании терроризма. Поводом стали разговоры с другими заключенными.