Осужденный по делу о «фейках» про российскую армию московский муниципальный депутат Алексей Горинов «находится в очень плохом состоянии здоровья», у него нет сил даже сидеть и говорить, кожные покровы приобрели синий оттенок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в группе поддержки Горинова.

Как сказано в публикации, адвокат Горинова в пятницу, 8 декабря, приехал в ИК-2 города Покрова, чтобы его навестить. Адвоката в итоге «почти целый день продержали в ожидании в холодном помещении», пустили к Горинову «лишь за 30 минут до окончания рабочего дня».

«По мнению адвоката, Алексей находится в очень плохом состоянии здоровья. Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал. Адвокат обратил внимание оперативных сотрудников на состояние здоровья своего подзащитного, ему ответили, что “вся необходимая помощь оказывается”», — говорится в сообщении.

Со слов Алексея, у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать, в помещениях очень холодно, отмечает группа поддержки.

«Лекарства, которые у Алексея при переводе были с собой, отобрали и не выдают. Алексей обращается за медицинской помощью. Врач приходит, измеряет температуру, говорит “температура 36,7 лечение не требуется и уходит”», — добавили в группе.

Авторы сообщения напомнили, что у Горинова «хроническое заболевание легких, о котором хорошо известно врачам в колонии», а в 2016 году ему была сделана операция по удалению части одного легкого. Группа поддержки попросила «всех неравнодушных вмешаться в данную ситуацию».