Адвокат Сергей Жорин призвал приравнять совместное проживание и ведение хозяйства к официальному браку для всех россиян. Об этом он заявил в разговоре с изданием Инфо 24. По словам адвоката, в некоторых странах подобная практика актуальна для пар, которые живут вместе более двух лет.

«Женщины, потратив годы жизни на мужчину и жертвуя многим, по итогу в силу разных причин остаются ни с чем. Это несправедливо», — заявил Жорин.

Внедрение подобной практики в России адвокат назвал «очень верным направлением». Однако, по его словам, при реализации инициативы могут возникнуть проблемы. В частности, «нередко» в России мужчины живут на несколько семей, о чем женщины не знают, утверждает Жорин.

«Ну и что уж греха таить — в некоторых южных областях России это вообще обычай, там несколько жен, и здесь может возникнуть проблема, поскольку у нас официально многоженство запрещено. Кто-то обязательно окажется в пролете», — убежден адвокат.

Кроме того, для «легализации» сожительства необходимо собрать доказательную базу. Адвокат объяснил, что речь идет о показаниях свидетелей, финансовых документах о ведении хозяйства, в том числе об оплате ЖКХ, покупке продуктов, трате на совместный отдых и других общих расходах.

«Сложность заключается в том, что необходимо будет внести изменения в нормативные акты», — рассказал Жорин.

По мнению Жорина, в рамках «первого этапа» инициативы можно таким образом легализовать гражданские браки российских военных, поскольку «это более срочный вопрос». Адвокат выразил мнение, что внедрение подобной практики было бы правильным шагом. Как считает Жорин, впоследствии «правильно было бы все это применять в отношении остальных категорий граждан».

Накануне о том, что сожительницы погибших и пропавших без вести участников военной операции на Украине смогут получать выплаты от государства наравне с законными супругами, заявил глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы предлагают приравнивать к зарегистрированному браку отношения, соответствующие двум условиям:

продолжительность не менее трех лет (или одного года при наличии общего ребенка),

ведение общего хозяйства.

Такое сожительство, если законопроект примут, можно будет признать брачным по обращению в суд — в порядке особого производства. «Законопроект имеет обратную силу и будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия», — отметил Турчак.