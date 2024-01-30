Сожительницы погибших и пропавших без вести участников военной операции на Украине смогут получать выплаты от государства наравне с законными супругами. Соответствующий проект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил глава «Рабочей группы по СВО» Андрей Турчак.

По его словам, эта инициатива, исходящая от членов группы, сенаторов и депутатов Госдумы, направлена на защиту прав «фактических» семей участников военной операции. Речь идет о парах, чей союз не был зарегистрирован в ЗАГСе, но военнослужащий «по факту выполнял роль супруга и кормильца». Сейчас возможность получать наследство и выплаты предоставляется только вдовам, состоявшим в официальном браке.

Турчак напомнил, что вопрос о том, чтобы приравнять сожительниц участников военной операции к женам, ставился на недавней встрече президента России Владимира Путина с семьями погибших на Украине бойцов.

«К главе государства обратилась женщина, гражданский муж которой погиб на СВО. Из-за своего неофициального статуса она не может получить ни выплат, ни льгот, положенных членам семей погибших», — рассказал сенатор.

По его словам, законопроект предлагает приравнивать к зарегистрированному браку отношения, соответствующие двум условиям:

продолжительность не менее трех лет (или одного года при наличии общего ребенка),

ведение общего хозяйства.

Такое сожительство, если законопроект примут, можно будет признать брачным по обращению в суд — в порядке особого производства. На основании решения суда женщины смогут получить право на наследство погибшего или пропавшего без вести бойца и воспользоваться всеми льготами наравне с законными супругами.

«Законопроект имеет обратную силу и будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия», — добавил Турчак.

В конце 2023 года член думского комитета по обороне Виктор Соболев заявил, что завербованных ЧВК бойцов надо уравнять в правах с теми, кто участвует в военной операции по линии Министерства обороны. О том, что с выплатами бойцам ЧВК существуют проблемы, говорил Владимир Путин в ходе прямой линии. К самому президенту по поводу льгот для «частников» еще в феврале 2023 года обращалась омбудсмен Мария Львова-Белова.