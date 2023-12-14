Бойцов частных военных компаний, участвующих в боевых действиях на Украине, нужно уравнять в правах с военнослужащими Минобороны России, но осуществить это сложно, потому что юридически ЧВК в России не существует, отметил депутат Государственной думы Виктор Соболев в разговоре с News.ru. Однако, добавил он, сотни тысяч людей, находящихся в зоне проведения военной операции, в этом не виноваты, а незаконные формирования все равно уже были созданы.

«Чтобы решить ситуацию с ЧВК, я полагаю, поступят новые предложения, в том числе и в Государственную думу. Возможно, будут внесены изменения в законе. Мы должны предоставить людям те же права и льготы, что получают военнослужащие на госконтрактах, за то, что они воюют и проливают кровь», — объяснил депутат.

Таким образом Соболев прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на объединенной пресс-конференции и прямой линии, в ходе которой глава государства назвал ситуацию с выплатами ЧВК «пробелами», которые «не должны были быть допущены Минобороны». «В чем заключаются проблемы? В том, что формально, юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом», — подчеркнул он.

Президент объяснил, что государство не заключало контракты с участниками боевых действий в рамках таких компаний.

«С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих ЧВК. К сожалению, выплаты осуществлялись наличными, и это тоже большая проблема. Сложно установить даже списочно личный состав ЧВК», — поделился Путин.

При этом российский лидер назвал необходимость восстановления всех прав бойцов ЧВК своей «принципиальной позицией». «Их права должны быть восстановлены. <…> Я не буду вдаваться в детали, но нужно это сделать, Минобороны это знает, правительство это знает», — заключил он.