«Аэрофлот» первым в России начнет использовать самолеты в «мокром» лизинге, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Предварительные договоренности об аренде трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 уже достигнуты с российским авиаперевозчиком iFly.

После передачи самолетов «Аэрофлоту» общее количество в парке перевозчика достигнет 15. Компания получит судна вместе с экипажем.

На первом этапе сотрудничества перелеты на самолетах iFly будут выполняться в дополнении к действующей программе перевозок «Аэрофлота» в период высокого спроса из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Рейсы будут доступны в период с 22 декабря по 13 января, продажа билетов на них уже открыта.

В дальнейшем судна iFly планируется задействовать для выполнения регулярных рейсов по тем же направлениям. По мнению руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, договор аренды воздушного судна с экипажем позволит:

— развивать гражданскую авиацию в России;

— перевозчикам оперативно наращивать парк полетов;

— передающим судна авиакомпаниям «снизить расходы на коммерческое управление флотом и фонд оплаты труда».

«Мы ожидаем возможности дальнейшего расширения этого инструмента, что позволило бы российским авиаперевозчикам арендовать лайнеры, в том числе и у иностранных компаний, а также эксплуатировать эти самолеты на международных маршрутах», — добавил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.