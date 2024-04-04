Аэропорт Шереметьево не подтверждает факт задымления, сообщила RTVI его пресс-служба. Ранее телеграм-канал РБК распространил видео из аэропорта, на котором слышно объявление о задымлении и просьба ко всем покинуть здание.

«Аэропорт работает в штатном режиме, факт задымления не подтверждаем», — сообщила главный специалист пресс-службы АО «Международный аэропорт Шереметьево» Елена Фомина.

ТАСС передал со ссылкой на оперативные службы, что задымление в Шереметьево оказалось частью тренировки эвакуации.

В Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека, более 550 пострадали. По состоянию на утро 3 апреля опознаны 87 жертв атаки, 84 тела переданы родственникам для захоронения.

24 марта в Шереметьево задержали пассажирку рейса Москва — Ереван, которая заявила бортпроводнику, что в ее ручной клади находится бомба. После проверки сумки женщины сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ. По словам источника RT в органах, заявление о взрывчатке оказалось «шуткой» — пассажирка сказала о бомбе якобы из-за того, что была раздражена разговором бортпроводницы по телефону.