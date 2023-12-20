В аэропорту Волгограда ограничили аэронавигацию, задержаны два рейса, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

«Из-за ограничений по аэронавигации командиром воздушного судна авиакомпании Победа (рейс DP6965) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова. Рейс S72141 авиакомпании Сибирь так же прибудет из Москвы с задержкой, ожидаемое вреям посадки воздушного судна — 13.40», — сказано в сообщении.

На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены. Причина не называется.

Ранее BRIEF со ссылкой на телеграм-канал «Крыша ТурДома» сообщил, что в Домодедово был введен план «Ковер», прием и выпуск самолетов остановлен. В самом канале этого сообщения на момент написания статьи не было. В пресс-службе аэропорта сообщили РБК, что эта информация не соответствует действительности. «В настоящий момент Московский аэропорт Домодедово обслуживает все рейсы в штатном режиме», — отметили в авиагавани.

Накануне, 19 декабря, СМИ также писали об ограничениях в столичных аэропортах. Во Внуково подтвердили РБК, что ограничения на выпуск воздушных судов происходило «по независящим от аэропорта причинам». Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Одинцовском городском округе силы ПВО отразили атаку беспилотника.